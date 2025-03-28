Угода про надра. В уряді розставили всі крапки над "і"

Адміністрація президента США Дональда Трамп уже передала команді українського лідера Володимира Зеленського проєкт економічної угоди про надра — наразі вона опрацьовується. Що важливо розуміти, йдеться лише про робочу версію.

Кабмін хоче досягнути консенсусу з США

З заявою з цього приводу виступила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона дала зрозуміти, що наразі Кабмін налаштований досягнути консенсусу по угоді щодо мінералів з США, тому попросила ЗМІ утриматися від коментарів

За словами Юлії Свириденко, наразі йдеться про робочу версію документу, яка фактично відображає позицію юридичних американських радників.

Українська влада формує власну позицію, і зараз процес також формалізований.

Вона також наголосила, що Кабмін вийде з публічної позицією до парламенту, коли вдасться досягти консенсусу зі Штатами.

Коли буде необхідно, ми звичайно вийдемо з консультації до Верховної Ради. Будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди завдають тільки шкоди перемовинам і нам заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Юлія Свириденко Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки України

Що важливо розуміти, 28 лютого угода про надра була готовою до підписання.