Угода про надра. В уряді розставили всі крапки над "і"

Адміністрація президента США Дональда Трамп уже передала команді українського лідера Володимира Зеленського проєкт економічної угоди про надра — наразі вона опрацьовується. Що важливо розуміти, йдеться лише про робочу версію.
Головні тези:
- Українська влада активно формує власну позицію щодо угоди про надра з американськими партнерами.
- Будь-які публічні дискусії щодо тексту цієї угоди завдають шкоди перемовинам.
Кабмін хоче досягнути консенсусу з США
З заявою з цього приводу виступила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.
Вона дала зрозуміти, що наразі Кабмін налаштований досягнути консенсусу по угоді щодо мінералів з США, тому попросила ЗМІ утриматися від коментарів
За словами Юлії Свириденко, наразі йдеться про робочу версію документу, яка фактично відображає позицію юридичних американських радників.
Українська влада формує власну позицію, і зараз процес також формалізований.
Вона також наголосила, що Кабмін вийде з публічної позицією до парламенту, коли вдасться досягти консенсусу зі Штатами.
Що важливо розуміти, 28 лютого угода про надра була готовою до підписання.
Однак публічна сварка президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського у Білому домі призвела до того, що документ так і не підписали.
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