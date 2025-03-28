В ЕС отреагировали на новое циничное требование Путина касательно Украины

Недавно российский диктатор Владимир Путин потребовал рассмотреть возможность “внешнего управления” Украиной. На это требование отреагировала представительница Еврокомиссии Анитта Хиппер. Она подчеркнула, что официальный Брюссель рассматривает нелегитимного главу Кремля как военного преступника, находящегося в розыске и воспринимают его заявления как пропаганду.

Евросоюз отверг требования Путина

Хиппер еще раз обратила внимание международного сообщества на то, что Россия является страной-агрессоркой, а Путин — военным преступником, поэтому к его словам и предложениям нет доверия.

Путин — преступник, и его разыскивают за военные преступления. Мы не собираемся обращать внимание или комментировать все, что он выдает как пропаганду, — подчеркнула спикер. Поделиться

Именно такой была ее реакция на идею российского диктатора относительно "внешнего управления" Украиной.

Хиппер публично пообещала, что официальный Брюссель всегда будет "внимательно смотреть на факты".

У нас есть агрессор, и у нас есть Украина, которая не демонстрирует ничего кроме доброй воли к миру. Это то, где мы находимся с точки зрения нашей поддержки Украины и нашего фокуса, чтобы у нас был долгий, справедливый и крепкий мир, — заявила спикер Еврокомиссии. Поделиться

Еще одна пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо обратила внимание на то, что украинский лидер Владимир "Зеленский был избран легитимно, демократично, и пока украинский народ не попросит о выборах, никто другой не должен их предлагать".