В ЕС отреагировали на новое циничное требование Путина касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

В ЕС отреагировали на новое циничное требование Путина касательно Украины

Евросоюз отверг требования Путина
Читати українською

Недавно российский диктатор Владимир Путин потребовал рассмотреть возможность “внешнего управления” Украиной. На это требование отреагировала представительница Еврокомиссии Анитта Хиппер. Она подчеркнула, что официальный Брюссель рассматривает нелегитимного главу Кремля как военного преступника, находящегося в розыске и воспринимают его заявления как пропаганду.

Главные тезисы

  • Путин заявил о необходимости установления в Украине "временного управления под эгидой ООН" для проведения выборов президента.
  • Европейские власти не поддаются на новые провокации российского диктатора.

Евросоюз отверг требования Путина

Хиппер еще раз обратила внимание международного сообщества на то, что Россия является страной-агрессоркой, а Путин — военным преступником, поэтому к его словам и предложениям нет доверия.

Путин — преступник, и его разыскивают за военные преступления. Мы не собираемся обращать внимание или комментировать все, что он выдает как пропаганду, — подчеркнула спикер.

Именно такой была ее реакция на идею российского диктатора относительно "внешнего управления" Украиной.

Хиппер публично пообещала, что официальный Брюссель всегда будет "внимательно смотреть на факты".

У нас есть агрессор, и у нас есть Украина, которая не демонстрирует ничего кроме доброй воли к миру. Это то, где мы находимся с точки зрения нашей поддержки Украины и нашего фокуса, чтобы у нас был долгий, справедливый и крепкий мир, — заявила спикер Еврокомиссии.

Еще одна пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо обратила внимание на то, что украинский лидер Владимир "Зеленский был избран легитимно, демократично, и пока украинский народ не попросит о выборах, никто другой не должен их предлагать".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на юге Украины снова обостряется — что задумала Россия
Что известно о ситуации на юге Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Соглашение о недрах. В правительстве расставили все точки над "і"
Кабмин хочет добиться консенсуса с США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мелони озвучила собственное предложение касательно защиты Украины
Что предлагает Мелони

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?