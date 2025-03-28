Недавно российский диктатор Владимир Путин потребовал рассмотреть возможность “внешнего управления” Украиной. На это требование отреагировала представительница Еврокомиссии Анитта Хиппер. Она подчеркнула, что официальный Брюссель рассматривает нелегитимного главу Кремля как военного преступника, находящегося в розыске и воспринимают его заявления как пропаганду.
Главные тезисы
- Путин заявил о необходимости установления в Украине "временного управления под эгидой ООН" для проведения выборов президента.
- Европейские власти не поддаются на новые провокации российского диктатора.
Евросоюз отверг требования Путина
Хиппер еще раз обратила внимание международного сообщества на то, что Россия является страной-агрессоркой, а Путин — военным преступником, поэтому к его словам и предложениям нет доверия.
Именно такой была ее реакция на идею российского диктатора относительно "внешнего управления" Украиной.
Хиппер публично пообещала, что официальный Брюссель всегда будет "внимательно смотреть на факты".
Еще одна пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо обратила внимание на то, что украинский лидер Владимир "Зеленский был избран легитимно, демократично, и пока украинский народ не попросит о выборах, никто другой не должен их предлагать".
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