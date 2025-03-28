Шольц дав чітку обіцянку щодо санкцій проти Росії

Чинний німецький лідер Олаф Шольц відкинув ймовірність будь-якого послаблення санкцій проти Росії, поки вона веде загарбницьку війну проти України.
Головні тези:
- Канцлер вказав на важливість збереження єдиної позиції щодо санкцій між Брюсселем та Вашингтоном.
- Санкції є важливим інструментом для стримування Росії, тому їх не можна скасовувати.
Санкції проти Росії мають бути збережені
За словами чинного канцлера ФРН, немає жодного сенсу скасовувати санкції, доки не буде досягнуто справедливого миру.
Його обіцянка пролунала 27 березня за підсумками закінчення саміту "Коаліції охочих" у Парижі.
Німецький лідер також наголосив, що у питанні санкційної політики офіційні Брюссель та Вашингтон "повинні займати чітку спільну позицію", як це було досі.
За його словами, Європа та США мають разом дати зрозуміти Росії, що "ми можемо й надалі використовувати можливість підтримувати Україну".
Нагадаємо, нещодавно глава Мінфіну США Скотт Бессент почав стверджувати, що його країна без вагань посилить санкції проти Росії, якщо це буде потрібно для завершення війни проти України.
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