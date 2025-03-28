Шольц дал четкое обещание по поводу санкций против России
Категория
Экономика
Дата публикации

Шольц дал четкое обещание по поводу санкций против России

Шольц
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Источник:  DW

Действующий немецкий лидер Олаф Шольц отбросил вероятность какого-либо ослабления санкций против России, пока она ведет захватническую войну против Украины.

Главные тезисы

  • Канцлер указал на важность сохранения единой позиции касательно санкций между Брюсселем и Вашингтоном.
  • Санкции являются важным инструментом сдерживания России, поэтому их нельзя отменять.

Санкции против России должны быть сохранены

По словам действующего канцлера ФРГ, нет никакого смысла отменять санкции, пока не будет достигнут справедливый мир.

Его обещание прозвучало 27 марта по итогам саммита "Коалиции желающих" в Париже.

Пока любое ослабление санкций было бы серьезной ошибкой, поскольку до мира еще далеко… Очевидно, что Россия на самом деле не заинтересована в установлении мира.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Немецкий лидер также подчеркнул, что в вопросе санкционной политики официальные Брюссель и Вашингтон "должны занимать четкую общую позицию", как это было до сих пор.

По его словам, Европа и США должны вместе дать понять России, что "мы можем и дальше использовать возможность поддерживать Украину".

Напомним, недавно глава Минфина США Скотт Бессент начал утверждать, что его страна без колебаний усилит санкции против России, если это потребуется для завершения войны против Украины.

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