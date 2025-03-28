Генштаб ЗСУ спростував російські фейки про нові ураження Україною енергетичних об’єктів РФ

Міністерство оборони Росії продукує фейки про начебто ураження Україною енергетичних об’єктів у РФ і на окупованих нею територіях. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Генштаб спростував фейки РФ про порушення Україною “енергетичного перемир’я”

Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних об'єктах. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії. Водночас фіксуються конкретні порушення цих домовленостей з боку російської армії, зокрема, тільки за минулу добу були завдані російські удари, які пошкодили енергооб'єкти у Херсоні та на Полтавщині. Очікуємо відповідної реакції партнерів. Поширити

У відомстві додали, що такі щоденні інформаційні вкиди й дезінформація, які поширює Росія, мають на меті дискредитувати Київ і дипломатичні зусилля України та партнерів, а російська тактика затягування війни залишається незмінною.

Перед тим речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, начебто Україна порушує мораторій на удари по енергетиці, тож Росія "залишає за собою право не виконувати цього мораторію"

Усі сегменти ЗСУ не слухають накази керівництва України, завдаючи ударів по енергооб'єктах РФ, спостерігається тотальна безконтрольність ЗСУ, — цитує Пєскова російська пропагандистська державна агенція ТАСС.Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив що Росія знову атакувала власну газотранспортну систему (газовимірювальну станцію) "Суджа" на Курщині, яку вони не контролюють.

Тим часом у російському міноборони заявили, нібито 28 березня Україна завдала удару з РСЗВ HIMARS по газовимірювальній станції "Суджа", внаслідок якого сталося сильне загоряння, а енергооб'єкт фактично знищений.