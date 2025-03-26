Генштаб спростував брехливі заяви Росії щодо порушення ЗСУ "енергетичного перемир'я"

У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що заяви Міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів не відповідають дійсності.
Головні тези:
- ЗСУ не порушували “енергетичного перемир'я” та не завдали ударів БпЛА по енергетичних об'єктах РФ.
- Міноборони РФ поширює неправдиві звинувачення, пробуючи затягнути війну та продовжити брехливу пропаганду.
- Україна відкидає обвинувачення у “енергетичній атаці” на території Росії та тимчасово окупованому Криму.
ЗСУ не порушували “енергетичного перемир'я" — Генштаб
Про це ідеться на сторінці Генштабу у Фейсбуці.
Міноборони РФ поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду і типові російські спроби обманути світ, зауважили у Генштабі ЗСУ.
Як повідомлялось, Міноборони Росії заявило, що Україна нібито продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру країни.
Зокрема росіяни заявили, що вночі 26 березня біля узбережжя Криму нібито були збиті два українські БпЛА, а об'єктом атаки "було наземне обладнання Глібівського сховища газу".
Також РФ звинуватило Україну в "енергетичній атаці" на Курську і Брянську області.
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