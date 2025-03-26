Генштаб опроверг лживые заявления России о нарушении ВСУ "энергетического перемирия"
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб опроверг лживые заявления России о нарушении ВСУ "энергетического перемирия"

Генштаб ВСУ
Генштаб
Читати українською

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что заявления Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня в отношении энергетических объектов не соответствуют действительности.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ утверждает, что Украина не нарушала “энергетическое перемирие” и не атаковала энергетические объекты России.
  • Минобороны РФ распространяет ложные обвинения, стремясь продолжить войну и лживую пропаганду.
  • Украина отвергает обвинения в “энергетической атаке” на территории России и временно оккупированном Крыму.

ВСУ не нарушали "энергетическое перемирие" — Генштаб

Об этом говорится на странице Генштаба в Фейсбуке.

25-26 марта Силы обороны Украины не нанесли удары БПЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма.

Минобороны РФ распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир, отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщалось, Минобороны России заявило, что Украина якобы продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру страны.

В частности, россияне заявили, что ночью 26 марта у побережья Крыма якобы были сбиты два украинских БпЛА, а объектом атаки "было наземное оборудование Глебовского хранилища газа".

Также РФ обвинило Украину в "энергетической атаке" на Курскую и Брянскую области.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Тотальное перемирие между Украиной и РФ. У Трампа определили дедлайн
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Есть ли шанс на быстрое перемирие между Украиной и РФ — прогноз президента Чехии
Павел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и США согласовали условия "энергетического перемирия"
Что известно о договоренности Украины и США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?