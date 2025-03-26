Генштаб опроверг лживые заявления России о нарушении ВСУ "энергетического перемирия"

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что заявления Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня в отношении энергетических объектов не соответствуют действительности.
Главные тезисы
- Генштаб ВСУ утверждает, что Украина не нарушала “энергетическое перемирие” и не атаковала энергетические объекты России.
- Минобороны РФ распространяет ложные обвинения, стремясь продолжить войну и лживую пропаганду.
- Украина отвергает обвинения в “энергетической атаке” на территории России и временно оккупированном Крыму.
ВСУ не нарушали "энергетическое перемирие" — Генштаб
Об этом говорится на странице Генштаба в Фейсбуке.
Минобороны РФ распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир, отметили в Генштабе ВСУ.
Как сообщалось, Минобороны России заявило, что Украина якобы продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру страны.
В частности, россияне заявили, что ночью 26 марта у побережья Крыма якобы были сбиты два украинских БпЛА, а объектом атаки "было наземное оборудование Глебовского хранилища газа".
Также РФ обвинило Украину в "энергетической атаке" на Курскую и Брянскую области.
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