Генштаб опроверг лживые заявления России о нарушении ВСУ "энергетического перемирия"

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что заявления Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня в отношении энергетических объектов не соответствуют действительности.

ВСУ не нарушали "энергетическое перемирие" — Генштаб

Об этом говорится на странице Генштаба в Фейсбуке.

25-26 марта Силы обороны Украины не нанесли удары БПЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма. Поделиться

Минобороны РФ распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир, отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщалось, Минобороны России заявило, что Украина якобы продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру страны.

В частности, россияне заявили, что ночью 26 марта у побережья Крыма якобы были сбиты два украинских БпЛА, а объектом атаки "было наземное оборудование Глебовского хранилища газа".

Также РФ обвинило Украину в "энергетической атаке" на Курскую и Брянскую области.