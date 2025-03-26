Украина и США согласовали условия "энергетического перемирия"
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и США согласовали условия "энергетического перемирия"

Что известно о договоренности Украины и США
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Официальные Киев и Вашингтон договорились о перечне энергетических объектов, удары по которым страна-агрессорка РФ должна прекратить в пределах частичного прекращения огня. Нюанс заключается в том, что этот список расходится с тем, на котором настаивает Москва.

Главные тезисы

  • Украина и РФ имеют разные списки объектов, что может создать дополнительные проблемы.
  • Россия отказалась от остановки огня в Черном море после переговоров с американской стороной.

Что известно о договоренности Украины и США

Факт сделки украинским журналистам подтвердили в Министерстве энергетики.

Там заявили, что команда Дональда Трампа знает о требованиях Киева по "энергетическому перемирию", и что они согласованы с Белым домом.

Что важно понимать, параллельно утверждается, что якобы Москва согласовала с Вашингтоном другой список.

Украина передала и согласовала с американской стороной типологию объектов по всем объектам энергетической инфраструктуры в рамках договоренности об остановке взаимных ударов. Это касается электроэнергетического, нефтегазового комплексов, атомной и угольной промышленности, энергетического машиностроения производства энергетического оборудования, — сказано в официальном заявлении.

К слову, в списке, который обнародовала официальная Москва, отсутствуют украинские объекты нефте- и газодобычи, по которым в последнее время наносится больше всего ударов.

Более того, известно, что страна-агрессорка отвергла безусловное прекращение огня в Черном море после встречи с американской стороной.

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