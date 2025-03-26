Украина и США согласовали условия "энергетического перемирия"

Официальные Киев и Вашингтон договорились о перечне энергетических объектов, удары по которым страна-агрессорка РФ должна прекратить в пределах частичного прекращения огня. Нюанс заключается в том, что этот список расходится с тем, на котором настаивает Москва.
Главные тезисы
- Украина и РФ имеют разные списки объектов, что может создать дополнительные проблемы.
- Россия отказалась от остановки огня в Черном море после переговоров с американской стороной.
Что известно о договоренности Украины и США
Факт сделки украинским журналистам подтвердили в Министерстве энергетики.
Там заявили, что команда Дональда Трампа знает о требованиях Киева по "энергетическому перемирию", и что они согласованы с Белым домом.
Что важно понимать, параллельно утверждается, что якобы Москва согласовала с Вашингтоном другой список.
К слову, в списке, который обнародовала официальная Москва, отсутствуют украинские объекты нефте- и газодобычи, по которым в последнее время наносится больше всего ударов.
Более того, известно, что страна-агрессорка отвергла безусловное прекращение огня в Черном море после встречи с американской стороной.
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