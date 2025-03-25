Премьер Чехии назвал двух ближайших союзников Украины
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Политика
Дата публикации

Премьер Чехии назвал двух ближайших союзников Украины

Фиала
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Источник:  Financial Times

По убеждению премьер-министра Чехии Петра Фиала, сейчас именно Великобританию и Францию, которые возглавляет "коалицию желающих", можно считать лидерами "жесткой силы" в Европе. Политик обратил внимание на то, что именно они делают все возможное для завершения войны и защиты Украины от потенциальных атак РФ.

Главные тезисы

  • Именно Франция и Великобритания активно работают на сдерживание России и всячески помогают Украине.
  • Премьер Чехии считает, что сейчас нужно больше ответственности от сильнейших стран Европы.

Британия и Франция стали ближайшими союзниками Украины

Как утверждает Фиала, прямо сейчас пришло время, когда сильнейшие страны должны взять на себя больше ответственности за происходящее на международной арене.

Франция и Великобритания — европейские ядерные государства — вовремя осознали это и уже начали активную работу, в частности для сдерживания России.

На этом фоне премьер-министр Чехии оценил шансы на развертывания европейских миротворческих сил в Украине.

Он дал понять, что чешское правительство должно будет одобрить отправку контингента. Несмотря на это, как отметил политик, обсуждение этого вопроса преждевременно, поскольку пока не достигнуто соглашение о прекращении огня:

Тем не менее, мы должны быть открыты для любого варианта, который остановит любую российскую агрессию в будущем.

Петр Фиала

Петр Фиала

Премьер-министр Чехии

Он также откровенно признался, что в мирное время всегда был против сильной роли Франции и Британии, однако в кризисные периоды это просто необходимо.

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