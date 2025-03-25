Премьер Чехии назвал двух ближайших союзников Украины

По убеждению премьер-министра Чехии Петра Фиала, сейчас именно Великобританию и Францию, которые возглавляет "коалицию желающих", можно считать лидерами "жесткой силы" в Европе. Политик обратил внимание на то, что именно они делают все возможное для завершения войны и защиты Украины от потенциальных атак РФ.
Главные тезисы
- Именно Франция и Великобритания активно работают на сдерживание России и всячески помогают Украине.
- Премьер Чехии считает, что сейчас нужно больше ответственности от сильнейших стран Европы.
Британия и Франция стали ближайшими союзниками Украины
Как утверждает Фиала, прямо сейчас пришло время, когда сильнейшие страны должны взять на себя больше ответственности за происходящее на международной арене.
Франция и Великобритания — европейские ядерные государства — вовремя осознали это и уже начали активную работу, в частности для сдерживания России.
На этом фоне премьер-министр Чехии оценил шансы на развертывания европейских миротворческих сил в Украине.
Он дал понять, что чешское правительство должно будет одобрить отправку контингента. Несмотря на это, как отметил политик, обсуждение этого вопроса преждевременно, поскольку пока не достигнуто соглашение о прекращении огня:
Он также откровенно признался, что в мирное время всегда был против сильной роли Франции и Британии, однако в кризисные периоды это просто необходимо.
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