Прем'єр Чехії назвав двох найближчих союзників України

На переконання прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, наразі саме Велику Британію та Францію, які очолюють "коаліцію охочих", можна вважати лідерами "жорсткої сили" в Європі. Політик звернув увагу на те, що саме вони роблять все можливе для завершення війни та захисту України від потенційних атак РФ.

Британія та Франція наразі стали найближчими союзниками України

Як стверджує Фіала, просто зараз настав час, коли найсильніші країни повинні взяти на себе більше відповідальності за те, що відбувається на міжнародній арені.

Франція і Велика Британія — європейські ядерні держави — вчасно це усвідомили й уже розпочали активну роботу, зокрема для стримування Росії.

На цьому тлі прем'єр-міністр Чехії оцінив шанси на розгортання європейських миротворчих сил в Україні.

Він дав зрозуміти, що чеський уряд повинен буде схвалити відправлення контингенту. Попри це, як зазначив політик, обговорення цього питання є передчасним, оскільки поки що не досягнуто угоди про припинення вогню:

Проте ми повинні бути відкриті для будь-якого варіанту, який зупинить будь-яку російську агресію в майбутньому. Петр Фіала Прем'єр-міністр Чехії

Він також відверто зізнався, що у мирний час завжди був проти сильної ролі Франції та Британії, однак у кризові періоди це просто необхідно.