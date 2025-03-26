Україна та США узгодили умови "енергетичного перемир’я"
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна та США узгодили умови "енергетичного перемир’я"

Що відомо про домовленість України та США

Офіційні Київ та Вашингтон домовилися про перелік енергетичних об’єктів, удари по яких країна-агресорка РФ повинна припинити у межах часткового припинення вогню. Нюанс полягає в тому, що цей список розходиться з тим, на якому наполягає Москва.

Головні тези:

  • Україна та РФ мають різні списки об'єктів, що може створити додаткові проблеми.
  • Росія відмовилася від припинення вогню в Чорному морі після переговорів з американською стороною.

Що відомо про домовленість України та США

Факт угоди українським журналістам підтвердили у Міністерстві енергетики.

Там заявили, що команда Дональда Трампа знає про вимоги Києва щодо "енергетичного перемир’я", та що вони погоджені з Білим домом.

Що важливо розуміти, паралельно стверджується, що нібито Москва погодила з Вашингтоном інший перелік.

Україна передала та узгодила з американською стороною типологію об’єктів по всіх об’єктах енергетичної інфраструктури в межах домовленості про зупинку взаємних ударів. Це стосується електроенергетичного, нафтогазового комплексів, атомної та вугільної промисловості, енергетичного машинобудування — виробництва енергетичного обладнання, — йдеться в офіційній заяві.

До слова, у списку, що оприлюднила офіційна Москва відсутні українські об’єкти нафто– й газовидобування, по яких останнім часом завдається найбільше ударів.

Ба більше, відомо, що країна-агресорка відкинула безумовне припинення вогню в Чорному морі після зустрічі з американською стороною.

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