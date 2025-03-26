Україна та США узгодили умови "енергетичного перемир’я"

Офіційні Київ та Вашингтон домовилися про перелік енергетичних об’єктів, удари по яких країна-агресорка РФ повинна припинити у межах часткового припинення вогню. Нюанс полягає в тому, що цей список розходиться з тим, на якому наполягає Москва.
Головні тези:
- Україна та РФ мають різні списки об'єктів, що може створити додаткові проблеми.
- Росія відмовилася від припинення вогню в Чорному морі після переговорів з американською стороною.
Що відомо про домовленість України та США
Факт угоди українським журналістам підтвердили у Міністерстві енергетики.
Там заявили, що команда Дональда Трампа знає про вимоги Києва щодо "енергетичного перемир’я", та що вони погоджені з Білим домом.
Що важливо розуміти, паралельно стверджується, що нібито Москва погодила з Вашингтоном інший перелік.
До слова, у списку, що оприлюднила офіційна Москва відсутні українські об’єкти нафто– й газовидобування, по яких останнім часом завдається найбільше ударів.
Ба більше, відомо, що країна-агресорка відкинула безумовне припинення вогню в Чорному морі після зустрічі з американською стороною.
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