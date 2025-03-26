Україна та США узгодили умови "енергетичного перемир’я"

Офіційні Київ та Вашингтон домовилися про перелік енергетичних об’єктів, удари по яких країна-агресорка РФ повинна припинити у межах часткового припинення вогню. Нюанс полягає в тому, що цей список розходиться з тим, на якому наполягає Москва.

Що відомо про домовленість України та США

Факт угоди українським журналістам підтвердили у Міністерстві енергетики.

Там заявили, що команда Дональда Трампа знає про вимоги Києва щодо "енергетичного перемир’я", та що вони погоджені з Білим домом.

Що важливо розуміти, паралельно стверджується, що нібито Москва погодила з Вашингтоном інший перелік.

Україна передала та узгодила з американською стороною типологію об’єктів по всіх об’єктах енергетичної інфраструктури в межах домовленості про зупинку взаємних ударів. Це стосується електроенергетичного, нафтогазового комплексів, атомної та вугільної промисловості, енергетичного машинобудування — виробництва енергетичного обладнання, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

До слова, у списку, що оприлюднила офіційна Москва відсутні українські об’єкти нафто– й газовидобування, по яких останнім часом завдається найбільше ударів.