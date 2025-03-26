"Газпром" близький до краху. Що відбувається з російським монополістом

Згідно з даними видання Financial Times, повномасштабне вторгнення РФ в Україну призвело до того, що російський газовий монополіст "Газпром" намагається оговтатися від рекордних збитків. Фактично диктатор Володимир Путіна власноруч руйнує компанію.

"Газпром" може не пережити війну

Іноземні аналітики звертають увагу на те, що у 2025 році загальний обсяг постачань у Європу і Туреччину може скоротитися більш ніж 5 разів порівняно з 2019 роком.

Окрім того, прогнозується падіння до 47 млрд куб. м і 34 млрд куб. м у 2034 році, а дефіцит може сягнути 15 млрд рублів.

Російський газовий монополіст зіткнувся зі серйозними проблемами — від порушення ланцюжків постачань до обмеження доступу до європейського ринку.

Раніше на ньому “Газпром” домінував, аж поки Росія не стала причиною найважчої енергетичної кризи в Європі за останні 50 років.