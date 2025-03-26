"Газпром" близький до краху. Що відбувається з російським монополістом

Згідно з даними видання Financial Times, повномасштабне вторгнення РФ в Україну призвело до того, що російський газовий монополіст "Газпром" намагається оговтатися від рекордних збитків. Фактично диктатор Володимир Путіна власноруч руйнує компанію.
Головні тези:
- “Газпром” ризикує скоротити постачання газу у Європу та Туреччину більш ніж в 5 разів.
- Компанія стикається із різними проблемами: від порушення ланцюжків постачань до обмеження доступу на іноземні ринки.
"Газпром" може не пережити війну
Іноземні аналітики звертають увагу на те, що у 2025 році загальний обсяг постачань у Європу і Туреччину може скоротитися більш ніж 5 разів порівняно з 2019 роком.
Окрім того, прогнозується падіння до 47 млрд куб. м і 34 млрд куб. м у 2034 році, а дефіцит може сягнути 15 млрд рублів.
Російський газовий монополіст зіткнувся зі серйозними проблемами — від порушення ланцюжків постачань до обмеження доступу до європейського ринку.
Раніше на ньому “Газпром” домінував, аж поки Росія не стала причиною найважчої енергетичної кризи в Європі за останні 50 років.
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