"Газпром" близький до краху. Що відбувається з російським монополістом
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Економіка
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"Газпром" близький до краху. Що відбувається з російським монополістом

"Газпром" може не пережити війну
Джерело:  Financial Times

Згідно з даними видання Financial Times, повномасштабне вторгнення РФ в Україну призвело до того, що російський газовий монополіст "Газпром" намагається оговтатися від рекордних збитків. Фактично диктатор Володимир Путіна власноруч руйнує компанію.

Головні тези:

  • “Газпром” ризикує скоротити постачання газу у Європу та Туреччину більш ніж в 5 разів.
  • Компанія стикається із різними проблемами: від порушення ланцюжків постачань до обмеження доступу на іноземні ринки.

"Газпром" може не пережити війну

Іноземні аналітики звертають увагу на те, що у 2025 році загальний обсяг постачань у Європу і Туреччину може скоротитися більш ніж 5 разів порівняно з 2019 роком.

Окрім того, прогнозується падіння до 47 млрд куб. м і 34 млрд куб. м у 2034 році, а дефіцит може сягнути 15 млрд рублів.

Російський газовий монополіст зіткнувся зі серйозними проблемами — від порушення ланцюжків постачань до обмеження доступу до європейського ринку.

Раніше на ньому “Газпром” домінував, аж поки Росія не стала причиною найважчої енергетичної кризи в Європі за останні 50 років.

Голова ради директорів "Газпрому" Олена Ілюхіна хоче об'єднати розрізнені підрозділи газового гіганта в "єдину, вертикально інтегровану компанію". Крім того, пропонується скоротити витрати — від відряджень та оренди офісів до зв'язків із держорганами — і позбутися непрофільних активів, зокрема мережі метанових заправок.

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