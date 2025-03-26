"Газпром" близок к краху. Что происходит с российским монополистом
Категория
Экономика
Дата публикации

"Газпром" близок к краху. Что происходит с российским монополистом

"Газпром" может не пережить войну
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Источник:  Financial Times

Согласно данным издания Financial Times, полномасштабное вторжение РФ в Украину привело к тому, что российский газовый монополист "Газпром" пытается оправиться от рекордного ущерба. Фактически, диктатор Владимир Путина собственноручно разрушает компанию.

Главные тезисы

  • "Газпром" рискует сократить поставки газа в Европу и Турцию более чем в 5 раз.
  • Компания сталкивается с разными проблемами: от нарушения цепочек поставок до ограничения доступа на иностранные рынки.

"Газпром" может не пережить войну

Иностранные аналитики обращают внимание на то, что в 2025 году общий объем поставок в Европу и Турцию может сократиться более 5 раз по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, прогнозируется падение до 47 млрд. куб. м и 34 млрд. куб. м в 2034 году, а дефицит может достичь 15 млрд рублей.

Российский газовый монополист столкнулся с серьезными проблемами – от нарушения цепочек поставок до ограничения доступа к европейскому рынку.

Ранее на нем "Газпром" доминировал, пока Россия не стала причиной тяжелейшего энергетического кризиса в Европе за последние 50 лет.

Глава совета директоров "Газпрома" Елена Илюхина хочет объединить разрозненные подразделения газового гиганта в "единую, вертикально интегрированную компанию". Кроме того, предлагается сократить расходы — от командировок и аренды офисов до связей с госорганами — и избавиться от непрофильных активов, в частности сети метановых заправок.

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