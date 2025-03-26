Согласно данным издания Financial Times, полномасштабное вторжение РФ в Украину привело к тому, что российский газовый монополист "Газпром" пытается оправиться от рекордного ущерба. Фактически, диктатор Владимир Путина собственноручно разрушает компанию.

"Газпром" может не пережить войну

Иностранные аналитики обращают внимание на то, что в 2025 году общий объем поставок в Европу и Турцию может сократиться более 5 раз по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, прогнозируется падение до 47 млрд. куб. м и 34 млрд. куб. м в 2034 году, а дефицит может достичь 15 млрд рублей.

Российский газовый монополист столкнулся с серьезными проблемами – от нарушения цепочек поставок до ограничения доступа к европейскому рынку.

Ранее на нем "Газпром" доминировал, пока Россия не стала причиной тяжелейшего энергетического кризиса в Европе за последние 50 лет.