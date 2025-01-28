Газпром получил разрешение на консервацию Северного потока-2

В Дании официально выдали разрешение швейцарской "дочке" "Газпрома" – Nord Stream 2 AG – на проведение работ по консервации газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.
Главные тезисы
- Работы предусматривают установку специальных заглушек на концах трубы для предотвращения утечки газа и попадания воды.
- Кремль инвестировал значительные средства в строительство “Северного потока-2”, однако проект оказался провальным.
Северный поток-2 все-таки законсервируют
Такое решение официально приняло Датское энергетическое агентство.
Согласно последним данным, работы предусматривают установку специально изготовленных заглушек на каждом из открытых концов трубы для предотвращения утечки остатков газа и попадания насыщенной кислородом морской воды.
По словам инсайдеров, Nord Stream 2 AG намерена провести работы во втором или третьем квартале 2025 года.
Российский монополист прогнозирует, что они продлятся 2-3 недели.
Что произошло с Северным потоком
Кремль инвестировал миллиарды евро в российский газопровод "Северный поток-2", однако так и не начал использовать его после завершения строительства.
Сначала страна-агрессорка столкнулась с юридическими проблемами, а дальше процесс остановился из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину.
2 года назад российские газопроводы были повреждены взрывами, расследование по этому поводу продолжается.
В прошлом году Nord Stream 2 AG проиграла иск в Суде ЕС о директиве, распространяющей правила внутреннего рынка природного газа на газопроводы из третьих стран.
По словам польского лидера Анджея Дуды, поставки газа из России в Западную Европу не должны быть возобновлены, даже если Россия и Украина достигнут мирного соглашения.
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