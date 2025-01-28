Газпром получил разрешение на консервацию Северного потока-2
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Экономика
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Газпром получил разрешение на консервацию Северного потока-2

Северный поток-2 все-таки законсервируют
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Источник:  online.ua

В Дании официально выдали разрешение швейцарской "дочке" "Газпрома" – Nord Stream 2 AG – на проведение работ по консервации газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Главные тезисы

  • Работы предусматривают установку специальных заглушек на концах трубы для предотвращения утечки газа и попадания воды.
  • Кремль инвестировал значительные средства в строительство “Северного потока-2”, однако проект оказался провальным.

Северный поток-2 все-таки законсервируют

Такое решение официально приняло Датское энергетическое агентство.

Согласно последним данным, работы предусматривают установку специально изготовленных заглушек на каждом из открытых концов трубы для предотвращения утечки остатков газа и попадания насыщенной кислородом морской воды.

Лицензия предоставляется на ряде условий обеспечения безопасной эксплуатации газопровода. Среди прочего, компания должна представлять ежегодный план для трубопроводного объекта, чтобы Датское энергетическое агентство могло постоянно контролировать планы компании по объекту.

По словам инсайдеров, Nord Stream 2 AG намерена провести работы во втором или третьем квартале 2025 года.

Российский монополист прогнозирует, что они продлятся 2-3 недели.

Что произошло с Северным потоком

Кремль инвестировал миллиарды евро в российский газопровод "Северный поток-2", однако так и не начал использовать его после завершения строительства.

Сначала страна-агрессорка столкнулась с юридическими проблемами, а дальше процесс остановился из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину.

2 года назад российские газопроводы были повреждены взрывами, расследование по этому поводу продолжается.

В прошлом году Nord Stream 2 AG проиграла иск в Суде ЕС о директиве, распространяющей правила внутреннего рынка природного газа на газопроводы из третьих стран.

По словам польского лидера Анджея Дуды, поставки газа из России в Западную Европу не должны быть возобновлены, даже если Россия и Украина достигнут мирного соглашения.

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