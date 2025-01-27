Еврокомиссия, вероятно, перенесет запланированное обнародование дорожной карты по поводу окончательного отказа от использования энергоресурсов из России.
Главные тезисы
- Еврокомиссия хочет отложить решение об отказе от российского газа из-за необходимости обсудить дальнейшее “деликатное планирование”.
- План ЕС по полному отказу от российского топлива связан с усилиями по прекращению финансирования вторжения России в Украину.
- Страны ЕС остаются зависимыми от поставок сжиженного газа из России, но намечают цель освободиться от них до 2027 года.
Что известно о вероятном переносе решения ЕС об отказе от российского газа
Как отмечают журналисты, Еврокомиссия может представить план 26 марта. Это на месяц позже, чем было запланировано.
Подчеркивается, что такое решение принято в связи с необходимостью обсудить дальнейшее "деликатное планирование".
Авторы материала напоминают, что страны ЕС по-прежнему остаются зависимыми от поставок сжиженного газа из России.
В частности, в 2024 году ЕС импортировал рекордные объемы переохлажденного топлива из РФ, а Франция, Испания и Бельгия были крупнейшими импортерами.
Что известно о переговорах ЕС с Украиной по транзиту газа
Еврокомиссия намерена продолжить переговоры с Украиной по транзиту российского газа по требованию Венгрии и Словакии.
Соответствующее заявление было сделано утром 27 января в преддверии встречи глава МИД европейских стран по продлению санкций против России.
Венгрия добивается отложения решения о продлении санкций, которое должно быть принято не позднее 31 января.
Венгерский премьер Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что санкции наносят ущерб экономике Венгрии, а также, что поставки газа через Украину должны возобновиться с целью обеспечения энергетической безопасности блока.
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