Еврокомиссия, вероятно, перенесет запланированное обнародование дорожной карты по поводу окончательного отказа от использования энергоресурсов из России.

Что известно о вероятном переносе решения ЕС об отказе от российского газа

Как отмечают журналисты, Еврокомиссия может представить план 26 марта. Это на месяц позже, чем было запланировано.

Подчеркивается, что такое решение принято в связи с необходимостью обсудить дальнейшее "деликатное планирование".

Ожидается, что в дорожной карте будут изложены шаги, необходимые для полного отказа стран-членов Европейского Союза от российского топлива, что является частью усилий, направленных на прекращение финансирования вторжения президента Владимира Путина в Украину, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Авторы материала напоминают, что страны ЕС по-прежнему остаются зависимыми от поставок сжиженного газа из России.

Газовый танкер

В частности, в 2024 году ЕС импортировал рекордные объемы переохлажденного топлива из РФ, а Франция, Испания и Бельгия были крупнейшими импортерами.

Группа из 10 стран ЕС настаивала на усилении мер против России путем введения ограничений на природный газ и сжиженный природный газ, однако эти усилия усугубляются необходимостью обеспечить единодушие среди всех 27 членов блока. Комиссия поставила перед собой необязательную цель освободиться от российских поставок до 2027 года, отмечается в материале. Поделиться

Что известно о переговорах ЕС с Украиной по транзиту газа

Еврокомиссия намерена продолжить переговоры с Украиной по транзиту российского газа по требованию Венгрии и Словакии.

Соответствующее заявление было сделано утром 27 января в преддверии встречи глава МИД европейских стран по продлению санкций против России.

Венгрия добивается отложения решения о продлении санкций, которое должно быть принято не позднее 31 января.

Венгерский премьер Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что санкции наносят ущерб экономике Венгрии, а также, что поставки газа через Украину должны возобновиться с целью обеспечения энергетической безопасности блока.