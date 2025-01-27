У ЄС хочуть відкласти рішення щодо відмови від російського газу
Категорія
Економіка
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У ЄС хочуть відкласти рішення щодо відмови від російського газу

Газове сховище
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Джерело:  Bloomberg

Єврокомісія, ймовірно, перенесе заплановане оприлюднення дорожньої карти щодо остаточної відмови від використання енергоресурсів з Росії. 

Головні тези:

  • Єврокомісія розглядає можливість відкладення прийняття рішення щодо відмови від російського газу на місяць.
  • План ЄС щодо повної відмови від російського палива пов'язаний із зусиллями припинити фінансування вторгнення президента Путіна в Україну.
  • Комісія має мету звільнитися від російських постачань до 2027 року.

Що відомо про ймовірний перенос рішення ЄС щодо відмови від російського газу

Як зазначають журналісти видання, Єврокомісія може представити план 26 березня. Це на місяць пізніше, ніж було заплановано.

Підкреслюється, що таке рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обговорити подальше “делікатне планування”.

Очікується, що в дорожній карті будуть викладені кроки, необхідні для повної відмови країн-членів Європейського Союзу від російського палива, що є частиною зусиль, спрямованих на припинення фінансування вторгнення президента Володимира Путіна в Україну, — підкреслюється у матеріалі видання.

Автори матеріалу нагадують, що країни ЄС досі залишаються залежними від поставок скрапленого газу з Росії.

ЄС переносить оголошення плану щодо остаточної відмови від російських енергоресурсів
Газовий танкер

Зокрема у 2024 році ЄС імпортував рекордні обсяги переохолодженого палива з РФ, а Франція, Іспанія та Бельгія були найбільшими імпортерами. 

Група з 10 країн ЄС наполягала на посиленні заходів проти Росії шляхом введення обмежень на природний газ і зріджений природний газ, однак ці зусилля ускладнюються необхідністю забезпечити одностайність серед усіх 27 членів блоку. Комісія поставила перед собою необов'язкову мету звільнитися від російських постачань до 2027 року, — зазначається у матеріалі.

Що відомо про переговори ЄС з Україною щодо транзиту газу

Єврокомісія має намір продовжити переговори з Україною щодо транзиту російського газу на вимогу Угорщини та Словаччини. 

Відповідна заява була зроблена вранці 27 січня напередодні зустрічі глава МЗС європейських країн щодо продовження санкцій проти Росії.

Угорщина домагається відкладення рішення щодо продовження санкцій, яке має бути ухвалене не пізніше 31 січня.

Угорський прем’єр Віктор Орбан минулого тижня заявив, що санкції завдають шкоди економіці Угорщини, а також, що постачання газу через Україну має відновитися з метою забезпечення енергетичної безпеки блоку.

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