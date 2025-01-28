Газпром отримав дозвіл на консервацію Північного потоку-2

У Данії офіційно видали дозвіл швейцарській "дочці" "Газпрому" – Nord Stream 2 AG – на проведення робіт з консервації газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Північний потік-2 все-таки законсервують

Таке рішення офіційно ухвалило Данське енергетичне агентство.

Згідно з останніми даними, роботи передбачають встановлення спеціально виготовлених заглушок на кожному з відкритих кінців труби для запобігання витоку залишків газу та попадання насиченої киснем морської води.

Ліцензія надається на низці умов для забезпечення безпечної експлуатації газопроводу. Серед іншого, компанія повинна подавати щорічний план для трубопровідного об'єкта, щоб Данське енергетичне агентство могло постійно контролювати плани компанії щодо об'єкта. Поширити

За словами інсайдерів, Nord Stream 2 AG має намір провести роботи в другому або третьому кварталі 2025 року.

Російський монополіст прогнозує, що вони триватимуть 2-3 тижні.

Що сталося з Північним потоком

Кремль інвестував мільярди євро у російський газогін "Північний потік-2", однак так і не почала використовувати його після завершення будівництва.

Спочатку країна-агресорка стикнулася з юридичними проблеми, а далі процес зупинився через початок повномасштабного вторгнення Росії в України.

2 роки тому російські газогони були пошкоджені вибухами, розслідування щодо цього досі триває.

Минулого року Nord Stream 2 AG програла позов у Суді ЄС щодо директиви, яка поширює правила внутрішнього ринку природного газу на газопроводи з третіх країн.