Газпром отримав дозвіл на консервацію Північного потоку-2

У Данії офіційно видали дозвіл швейцарській "дочці" "Газпрому" – Nord Stream 2 AG – на проведення робіт з консервації газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі.
Головні тези:
- Роботи передбачають встановлення спеціальних заглушок на кінцях труби для запобігання витоку газу та потрапляння води.
- Кремль інвестував значні кошти у будівництво “Північного потоку-2”, однак проєкт виявився провальним.
Північний потік-2 все-таки законсервують
Таке рішення офіційно ухвалило Данське енергетичне агентство.
Згідно з останніми даними, роботи передбачають встановлення спеціально виготовлених заглушок на кожному з відкритих кінців труби для запобігання витоку залишків газу та попадання насиченої киснем морської води.
За словами інсайдерів, Nord Stream 2 AG має намір провести роботи в другому або третьому кварталі 2025 року.
Російський монополіст прогнозує, що вони триватимуть 2-3 тижні.
Що сталося з Північним потоком
Кремль інвестував мільярди євро у російський газогін "Північний потік-2", однак так і не почала використовувати його після завершення будівництва.
Спочатку країна-агресорка стикнулася з юридичними проблеми, а далі процес зупинився через початок повномасштабного вторгнення Росії в України.
2 роки тому російські газогони були пошкоджені вибухами, розслідування щодо цього досі триває.
Минулого року Nord Stream 2 AG програла позов у Суді ЄС щодо директиви, яка поширює правила внутрішнього ринку природного газу на газопроводи з третіх країн.
За словами польського лідера Анджея Дуди, постачання газу з Росії до Західної Європи не повинно бути відновлене, навіть якщо Росія і Україна досягнуть мирної угоди.
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