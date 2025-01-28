Газпром отримав дозвіл на консервацію Північного потоку-2
Категорія
Економіка
Дата публікації

Газпром отримав дозвіл на консервацію Північного потоку-2

Північний потік-2
Read in English
Джерело:  online.ua

У Данії офіційно видали дозвіл швейцарській "дочці" "Газпрому" – Nord Stream 2 AG – на проведення робіт з консервації газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Головні тези:

  • Роботи передбачають встановлення спеціальних заглушок на кінцях труби для запобігання витоку газу та потрапляння води.
  • Кремль інвестував значні кошти у будівництво “Північного потоку-2”, однак проєкт виявився провальним.

Північний потік-2 все-таки законсервують

Таке рішення офіційно ухвалило Данське енергетичне агентство.

Згідно з останніми даними, роботи передбачають встановлення спеціально виготовлених заглушок на кожному з відкритих кінців труби для запобігання витоку залишків газу та попадання насиченої киснем морської води.

Ліцензія надається на низці умов для забезпечення безпечної експлуатації газопроводу. Серед іншого, компанія повинна подавати щорічний план для трубопровідного об'єкта, щоб Данське енергетичне агентство могло постійно контролювати плани компанії щодо об'єкта.

За словами інсайдерів, Nord Stream 2 AG має намір провести роботи в другому або третьому кварталі 2025 року.

Російський монополіст прогнозує, що вони триватимуть 2-3 тижні.

Що сталося з Північним потоком

Кремль інвестував мільярди євро у російський газогін "Північний потік-2", однак так і не почала використовувати його після завершення будівництва.

Спочатку країна-агресорка стикнулася з юридичними проблеми, а далі процес зупинився через початок повномасштабного вторгнення Росії в України.

2 роки тому російські газогони були пошкоджені вибухами, розслідування щодо цього досі триває.

Минулого року Nord Stream 2 AG програла позов у Суді ЄС щодо директиви, яка поширює правила внутрішнього ринку природного газу на газопроводи з третіх країн.

За словами польського лідера Анджея Дуди, постачання газу з Росії до Західної Європи не повинно бути відновлене, навіть якщо Росія і Україна досягнуть мирної угоди.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Ердоган хоче скористатися провалом Путіна на газовому ринку ЄС
Ердоган
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У ЄС хочуть відкласти рішення щодо відмови від російського газу
Газове сховище
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Від Росії не дочекалися — Молдова надає газ у борг невизнаному Придністров'ю
Газ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?