У ЦПД розвінчали російське фейкове відео від "військового ЗСУ"

Ворожа пропаганда поширює брехливі відеозаписи з нібито військовослужбовцем 114-і‌ окремої бригади територіальної оборони, який «закликає українських військових іти на Київ». У Центрі протидії дезінформації спростовують інформацію з цього відео.

У ЦПД розвінчали новий російський фейк

Верифікувавши інформацію у 114 ОБрТрО, Центр повідомляє, що військовослужбовці цього підрозділу не причетні до створення цих відеозаписів. У бригаді немає бійця, який присутній на відео, і якого видають за їхнього військового.

Чоловік на цих відео, ймовірно, є російським актором, а самі записи створені ворогом для дестабілізації українського суспільства.

Спростування на відео в новині від Олексія Копишинського, офіцера відділення комунікацій 114 бригади ОБрТРО, молодшого лейтенанта.

Раніше Центр повідомляв, що у РФ за гроші міноборони діє низка креативних агенцій та театральних студій, які беруть участь у виробництві контенту. Одна з них — студія «Крилья» — отримує фінансування по закритих статтях бюджету міноборони і спеціалізується на зйомці контенту про українських військових.

Поширення подібних закликів є частиною російської інформаційної операції з підбурювання до протестів в Україні й розколу суспільства по лінії «цивільні-військові». Поширити

114 бригада продовжує давати відсіч ворогу на найгарячіших напрямках фронту, зокрема на Куп’янському.