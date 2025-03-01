У ЦПД розвінчали російське фейкове відео від "військового ЗСУ"

Ворожа пропаганда поширює брехливі відеозаписи з нібито військовослужбовцем 114-і окремої бригади територіальної оборони, який «закликає українських військових іти на Київ». У Центрі протидії дезінформації спростовують інформацію з цього відео.
Головні тези:
- Розповсюдження фейкового відео з нібито українським військовослужбовцем є частиною російської інформаційної операції.
- Центр протидії дезінформації підтвердив, що відео є вигадкою, створеною російськими пропагандистами.
- Імовірним актором на відео є росіянин, а не український військовослужбовець.
У ЦПД розвінчали новий російський фейк
Верифікувавши інформацію у 114 ОБрТрО, Центр повідомляє, що військовослужбовці цього підрозділу не причетні до створення цих відеозаписів. У бригаді немає бійця, який присутній на відео, і якого видають за їхнього військового.
Чоловік на цих відео, ймовірно, є російським актором, а самі записи створені ворогом для дестабілізації українського суспільства.
Спростування на відео в новині від Олексія Копишинського, офіцера відділення комунікацій 114 бригади ОБрТРО, молодшого лейтенанта.
Раніше Центр повідомляв, що у РФ за гроші міноборони діє низка креативних агенцій та театральних студій, які беруть участь у виробництві контенту. Одна з них — студія «Крилья» — отримує фінансування по закритих статтях бюджету міноборони і спеціалізується на зйомці контенту про українських військових.
114 бригада продовжує давати відсіч ворогу на найгарячіших напрямках фронту, зокрема на Куп’янському.
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