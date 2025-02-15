Вибух у Миколаєві. ЦПД розвінчав російський фейк щодо "помсти працівникам ТЦК"

Вдень 14 лютого у Миколаєві поблизу закладу харчування стався теракт. Виявилося, що жінка за завданням російських спецслужб принесла вибухівку у сумці, її дистанційно підірвали разом з нею. Тепер Росія поширює фейки, що підривниця нібито хотіла помститися працівникам ТЦК.

ЦПД розвінчав фейк РФ про "помсту працівникам ТЦК" у Миколаєві

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, ворожі Telegram-канали почали поширювати фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого з двома жертвами начебто був помстою працівникам ТЦК та СП загиблої жінки за мобілізацію сина.

Верифікувавши інформацію в Національній поліції України, Центр повідомляє, що загибла не мала синів мобілізаційного віку. Водночас у неї залишилися двоє синів: 2001 та 2011 років народження. Після перевірки особи старшого сина з'ясувалося, що він не є військовослужбовцем. Поширити

Нагадаємо, 14 лютого у Миколаєві пролунав вибух "невідомого предмету", внаслідок чого загинули дві людини, ще вісім — отримали поранення. У мережі з’явилося відео теракту.

На ньому видно, як поблизу військовослужбовців зупиняється жінка у червоному, після чого стається вибух.

Фігурантка та один військовий загинули. Ще шестеро отримали поранення, частина з них — у важкому стані.