Вибух у Миколаєві. ЦПД розвінчав російський фейк щодо "помсти працівникам ТЦК"
Категорія
Події
Дата публікації

Вибух у Миколаєві. ЦПД розвінчав російський фейк щодо "помсти працівникам ТЦК"

Центр протидії дезінформації
Миколаїв
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Вдень 14 лютого у Миколаєві поблизу закладу харчування стався теракт. Виявилося, що жінка за завданням російських спецслужб принесла вибухівку у сумці, її дистанційно підірвали разом з нею. Тепер Росія поширює фейки, що підривниця нібито хотіла помститися працівникам ТЦК.

Головні тези:

  • Теракт у Миколаєві був організований жінкою за завданням російських спецслужб.
  • Центр протидії дезінформації розвінчав фейк РФ про помсту працівникам ТЦК у Миколаєві.
  • Жінка, яка вчинила вибух, не мала синів мобілізаційного віку, як стверджували російські канали.
  • Внаслідок теракту загинули дві людини, а ще вісім отримали поранення.

ЦПД розвінчав фейк РФ про "помсту працівникам ТЦК" у Миколаєві

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, ворожі Telegram-канали почали поширювати фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого з двома жертвами начебто був помстою працівникам ТЦК та СП загиблої жінки за мобілізацію сина.

Верифікувавши інформацію в Національній поліції України, Центр повідомляє, що загибла не мала синів мобілізаційного віку. Водночас у неї залишилися двоє синів: 2001 та 2011 років народження. Після перевірки особи старшого сина з'ясувалося, що він не є військовослужбовцем.

Нагадаємо, 14 лютого у Миколаєві пролунав вибух "невідомого предмету", внаслідок чого загинули дві людини, ще вісім — отримали поранення. У мережі з’явилося відео теракту.

На ньому видно, як поблизу військовослужбовців зупиняється жінка у червоному, після чого стається вибух.

Фігурантка та один військовий загинули. Ще шестеро отримали поранення, частина з них — у важкому стані.

ФСБ/ГРУ пропонують за 250-300 тис грн віднести сумку в певне місце, не розкриваючи її вмісту. Після цього пристрій вибухає разом із виконавцем, роблячи жертви серед оточуючих, — зазначив Смолій.

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