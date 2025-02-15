Вибух у Миколаєві. ЦПД розвінчав російський фейк щодо "помсти працівникам ТЦК"

Вдень 14 лютого у Миколаєві поблизу закладу харчування стався теракт. Виявилося, що жінка за завданням російських спецслужб принесла вибухівку у сумці, її дистанційно підірвали разом з нею. Тепер Росія поширює фейки, що підривниця нібито хотіла помститися працівникам ТЦК.
Головні тези:
- Теракт у Миколаєві був організований жінкою за завданням російських спецслужб.
- Центр протидії дезінформації розвінчав фейк РФ про помсту працівникам ТЦК у Миколаєві.
- Жінка, яка вчинила вибух, не мала синів мобілізаційного віку, як стверджували російські канали.
- Внаслідок теракту загинули дві людини, а ще вісім отримали поранення.
ЦПД розвінчав фейк РФ про "помсту працівникам ТЦК" у Миколаєві
Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, ворожі Telegram-канали почали поширювати фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого з двома жертвами начебто був помстою працівникам ТЦК та СП загиблої жінки за мобілізацію сина.
Нагадаємо, 14 лютого у Миколаєві пролунав вибух "невідомого предмету", внаслідок чого загинули дві людини, ще вісім — отримали поранення. У мережі з’явилося відео теракту.
На ньому видно, як поблизу військовослужбовців зупиняється жінка у червоному, після чого стається вибух.
Фігурантка та один військовий загинули. Ще шестеро отримали поранення, частина з них — у важкому стані.
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