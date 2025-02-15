Взрыв в Николаеве. ЦПД развенчал российский фейк насчет "мести работникам ТЦК"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Взрыв в Николаеве. ЦПД развенчал российский фейк насчет "мести работникам ТЦК"

ЦПД
Николаев
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Днем 14 февраля в Николаеве вблизи заведения общественного питания произошел теракт. Оказалось, что женщина по заданию российских спецслужб принесла взрывчатку в сумке, ее дистанционно взорвали вместе с ней. Теперь Россия распространяет фейки, что подрывница якобы хотела отомстить работникам ТЦК.

Главные тезисы

  • Теракт в Николаеве был организован женщиной по заданию российских спецслужб, и Россия распространяет фейки о мести работникам ТЦК.
  • Центр противодействия дезинформации развенчал ложные утверждения РФ о мести сотрудникам ТЦК в Николаеве.
  • По данным ЦПД, у женщины-террористки не было сыновей мобилизационного возраста, как утверждали российские источники.

ЦПД развенчал фейк РФ о "мести работникам ТЦК" в Николаеве

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, вражеские Telegram-каналы начали распространять фейк о том, что взрыв в Николаеве 14 февраля с двумя жертвами вроде бы был местью работникам ТЦК и СП погибшей женщины за мобилизацию сына.

Верифицировав информацию в Национальной полиции Украины, Центр сообщает, что у погибшей не было сыновей мобилизационного возраста. В то же время у нее остались два сына: 2001 и 2011 годов рождения. После проверки личности старшего сына выяснилось, что он не военнослужащий.

Напомним, 14 февраля в Николаеве раздался взрыв "неизвестного предмета", в результате чего погибли два человека, еще восемь получили ранения. В сети появилось видео теракта.

На нем видно, как у военнослужащих останавливается женщина в красном, после чего происходит взрыв.

Фигурантка и один военный погибли. Еще шесть получили ранения, часть из них — в тяжелом состоянии.

ФСБ/ГРУ предлагают за 250-300 тыс. грн отнести сумку в определенное место, не раскрывая ее содержимого. После этого устройство взрывается вместе с исполнителем, совершая жертвы среди окружающих, — отметил Смолий.

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