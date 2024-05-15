В Николаеве увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Николаеве увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара РФ — видео

ГСЧС Николаев
Николаев
Read in English
Читати українською

Днем 15 мая на Николаев была совершена российская ракетная атака. К настоящему моменту известно уже о 5 раненых.

В Николаеве ранены 6 человек в результате ракетного удара РФ

О пострадавших сообщил руководитель Николаевской ОВО Виталий Ким.

Уже пять пострадавших. Всем медицинская помощь оказана амбулаторно.

ГУ ГСЧС в Николаевской области рассказало подробности ракетного удара по городу и добавили, что количество пострадавших увеличилось до 6 человек.

Днем 15 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Попали в промышленную зону. Возник пожар СТО площадью 400 кв. м. Загорелось здание и находившиеся рядом автомобили. Известно о трех пострадавших, их состоянии средней тяжести. В настоящее время работают отделения 3 и 4 государственных пожарно-спасательных частей, очередная смена оперативно-координационного центра.

Также к спасательным работам привлечен тактический робот Magirus Wolf R1. Для бесперебойной подачи воды привлечены две водовозки.

Пожар локализован, ликвидация продолжается.

Россия атаковала Николаев ракетами

В Николаеве 15 мая в 11:36 раздались взрывы. Тревогу в области объявили в 11:32 из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.

В Николаевской ОВА сообщают о двух попаданиях в областном центре.

В результате обстрела известно о трех пострадавших. Состояние средней тяжести у всех.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Одесскую и Николаевскую. Есть раненые и попадания по энергообъектам
Силы обороны юга Украины
дснс
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская армия атаковала баллистикой Николаев — что известно
дснс
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетная атака РФ на Николаев. Есть пострадавшие
Виталий Ким / Николаевская ОВА
Ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?