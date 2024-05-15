В Николаеве увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара РФ — видео

Днем 15 мая на Николаев была совершена российская ракетная атака. К настоящему моменту известно уже о 5 раненых.
В Николаеве ранены 6 человек в результате ракетного удара РФ
О пострадавших сообщил руководитель Николаевской ОВО Виталий Ким.
ГУ ГСЧС в Николаевской области рассказало подробности ракетного удара по городу и добавили, что количество пострадавших увеличилось до 6 человек.
Днем 15 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Попали в промышленную зону. Возник пожар СТО площадью 400 кв. м. Загорелось здание и находившиеся рядом автомобили. Известно о трех пострадавших, их состоянии средней тяжести. В настоящее время работают отделения 3 и 4 государственных пожарно-спасательных частей, очередная смена оперативно-координационного центра.
Также к спасательным работам привлечен тактический робот Magirus Wolf R1. Для бесперебойной подачи воды привлечены две водовозки.
Россия атаковала Николаев ракетами
В Николаеве 15 мая в 11:36 раздались взрывы. Тревогу в области объявили в 11:32 из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.
В Николаевской ОВА сообщают о двух попаданиях в областном центре.
В результате обстрела известно о трех пострадавших. Состояние средней тяжести у всех.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-