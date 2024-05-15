У Миколаєві збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У Миколаєві збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ — відео

ДСНС Миколаїв
Миколаїв
Read in English

Вдень 15 травня на Миколаїв була здійснена російська ракетна атака. На цей момент відомо вже про 5 поранених.

У Миколаєві поранено 6 людей внаслідок ракетного удару РФ

Про постраждалих повідомив керівник Миколаєвської ОВА Віталій Кім.

Вже пʼять постраждалих. Всім медична допомога надана амбулаторно

ГУ ДСНС у Миколаївській області розповіло подробиці ракетного удару по місту та додали, що кількість постраждалих збільшилася до 6 осіб.

Вдень 15 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Поцілили у промислову зону. Виникла пожежа СТО площею 400 кв. м. Загорілась будівля та автомобілі, які знаходились поруч. Відомо про трьох постраждалих, їх стан середньої тяжкості. Наразі працюють відділення 3 та 4 державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно координаційного центру.

Також до рятувальних робіт залучено тактичний робот Magirus Wolf R1. Для безперебійної подачі води залучено дві водовозки.

Наразі пожежа локалізована, ліквідація триває.

Росія атакувала Миколаїв ракетами

У Миколаєві 15 травня об 11:36 пролунали вибухи. Тривогу в області оголосили об 11:32 через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

У Миколаївській ОВА повідомляють про два влучання в обласному центрі.

Внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Одещину та Миколаївщину. Є поранені та влучання по енергобʼєктах
Сили оборони півдня України
дснс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська армія атакувала балістикою Миколаїв — що відомо
дснс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетна атака РФ на Миколаїв. Є постраждалі
Віталій Кім / Миколаївська ОВА
Ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?