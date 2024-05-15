У Миколаєві збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ — відео

Вдень 15 травня на Миколаїв була здійснена російська ракетна атака. На цей момент відомо вже про 5 поранених.
У Миколаєві поранено 6 людей внаслідок ракетного удару РФ
Про постраждалих повідомив керівник Миколаєвської ОВА Віталій Кім.
ГУ ДСНС у Миколаївській області розповіло подробиці ракетного удару по місту та додали, що кількість постраждалих збільшилася до 6 осіб.
Вдень 15 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Поцілили у промислову зону. Виникла пожежа СТО площею 400 кв. м. Загорілась будівля та автомобілі, які знаходились поруч. Відомо про трьох постраждалих, їх стан середньої тяжкості. Наразі працюють відділення 3 та 4 державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно координаційного центру.
Також до рятувальних робіт залучено тактичний робот Magirus Wolf R1. Для безперебійної подачі води залучено дві водовозки.
Росія атакувала Миколаїв ракетами
У Миколаєві 15 травня об 11:36 пролунали вибухи. Тривогу в області оголосили об 11:32 через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
У Миколаївській ОВА повідомляють про два влучання в обласному центрі.
Внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх.
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