У Миколаєві збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ — відео

Вдень 15 травня на Миколаїв була здійснена російська ракетна атака. На цей момент відомо вже про 5 поранених.

У Миколаєві поранено 6 людей внаслідок ракетного удару РФ

Про постраждалих повідомив керівник Миколаєвської ОВА Віталій Кім.

Вже пʼять постраждалих. Всім медична допомога надана амбулаторно Поширити

ГУ ДСНС у Миколаївській області розповіло подробиці ракетного удару по місту та додали, що кількість постраждалих збільшилася до 6 осіб.

Вдень 15 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Поцілили у промислову зону. Виникла пожежа СТО площею 400 кв. м. Загорілась будівля та автомобілі, які знаходились поруч. Відомо про трьох постраждалих, їх стан середньої тяжкості. Наразі працюють відділення 3 та 4 державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно координаційного центру.

Також до рятувальних робіт залучено тактичний робот Magirus Wolf R1. Для безперебійної подачі води залучено дві водовозки.

Наразі пожежа локалізована, ліквідація триває. Поширити

Росія атакувала Миколаїв ракетами

У Миколаєві 15 травня об 11:36 пролунали вибухи. Тривогу в області оголосили об 11:32 через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

У Миколаївській ОВА повідомляють про два влучання в обласному центрі.