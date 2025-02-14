В Николаеве возле заведения общепита произошел взрыв — есть погибшие и раненые
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Николаеве возле заведения общепита произошел взрыв — есть погибшие и раненые

Николаев
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Источник:  Суспільне

В Николаеве 14 февраля около 14:10 прогремел взрыв рядом с одним из заведений питания города. Имеются травмированные и погибшие. На месте работают специалисты ГСЧС и полиции.

Главные тезисы

  • 14 февраля в Николаеве произошел взрыв возле заведения общественного питания, который унес жизни двух человек и ранил восемь других.
  • Специалисты ГСЧС и полиции работают на месте происшествия, оказывая помощь пострадавшим и проводя проверку территории.
  • Правоохранители окружили место взрыва лентой, продолжают расследование и помощь пострадавшим.

Возле заведения питания Николаева раздался взрыв

Об этом сообщают корреспонденты Общественного с места происшествия.

Место, где произошел взрыв, огородили лентой. Правоохранители проверяют территорию, по состоянию на 15:00 двух человек забрала скорая помощь.

По данным полиции, в результате взрыва погибли два человека, еще восемь получили ранения.

Около 14:10 мэр Николаева Александр Сенкевич написал в своем Telegram о взрыве в Николаеве, в это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Был слышен взрыв. Выясняем, — написал городской голова.

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