В Николаеве возле заведения общепита произошел взрыв — есть погибшие и раненые

В Николаеве 14 февраля около 14:10 прогремел взрыв рядом с одним из заведений питания города. Имеются травмированные и погибшие. На месте работают специалисты ГСЧС и полиции.
Главные тезисы
- 14 февраля в Николаеве произошел взрыв возле заведения общественного питания, который унес жизни двух человек и ранил восемь других.
- Специалисты ГСЧС и полиции работают на месте происшествия, оказывая помощь пострадавшим и проводя проверку территории.
- Правоохранители окружили место взрыва лентой, продолжают расследование и помощь пострадавшим.
Возле заведения питания Николаева раздался взрыв
Об этом сообщают корреспонденты Общественного с места происшествия.
Место, где произошел взрыв, огородили лентой. Правоохранители проверяют территорию, по состоянию на 15:00 двух человек забрала скорая помощь.
По данным полиции, в результате взрыва погибли два человека, еще восемь получили ранения.
Около 14:10 мэр Николаева Александр Сенкевич написал в своем Telegram о взрыве в Николаеве, в это время в регионе была объявлена воздушная тревога.
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