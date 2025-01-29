Ракетный удар России по Николаеву — погибли две женщины

Вечером 28 января армия РФ нанесла ракетный удар по частному предприятию в Николаеве. Согласно последним данным, погибли две женщины.

Подробности новой атаки РФ на Николаев

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, вечером 28 января жители города услышали громкий взрыв.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по одному из предприятий пищевой промышленности областного центра.

В результате обстрела зафиксированы разрушения на объекте. В результате попадания погибли две работницы в возрасте 54 и 56 лет. Частично разрушено здание цеха и повреждено админздание предприятия. Тела погибших из-под завалов деблокировали спасатели. Поделиться

ГСЧС отмечает, что на месте вражеского удара также работали сотрудники полиции, волонтеры Отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины, экстренные и коммунальные службы.

К разбору завалов были привлечены 39 спасателей, 9 единиц спецтехники ГСЧС.

Атака РФ на Киев 29 января — что известно

Ночью 29 января под удар российских дронов снова попала столица Украины.

В 05:27 в Киеве объявляли воздушную тревогу в связи с угрозой ударных БПЛА. В 05:55 объявили отбой.

Об этом официально заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы. Повредили ограждение и отдельное здание проходной Дарницкого депо, — сообщил городской голова. Поделиться

По словам Виталия Кличко, пожара нет, пострадавших не обнаружили.