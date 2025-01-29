Ракетный удар России по Николаеву — погибли две женщины

Вечером 28 января армия РФ нанесла ракетный удар по частному предприятию в Николаеве. Согласно последним данным, погибли две женщины.
Главные тезисы
- Атака российских захватчиков на частное предприятие пищевой промышленности привела к гибели гражданских.
- К разбору завалов были привлечены 39 спасателей, 9 единиц спецтехники ГСЧС.
- Кроме того, ночью 29 января армия РФ снова атаковала Киев.
Подробности новой атаки РФ на Николаев
Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, вечером 28 января жители города услышали громкий взрыв.
Российские захватчики нанесли ракетный удар по одному из предприятий пищевой промышленности областного центра.
ГСЧС отмечает, что на месте вражеского удара также работали сотрудники полиции, волонтеры Отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины, экстренные и коммунальные службы.
К разбору завалов были привлечены 39 спасателей, 9 единиц спецтехники ГСЧС.
Атака РФ на Киев 29 января — что известно
Ночью 29 января под удар российских дронов снова попала столица Украины.
В 05:27 в Киеве объявляли воздушную тревогу в связи с угрозой ударных БПЛА. В 05:55 объявили отбой.
Об этом официально заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам Виталия Кличко, пожара нет, пострадавших не обнаружили.
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