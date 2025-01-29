Ракетний удар Росії по Миколаєву — загинули дві жінки

Ввечері 28 січня армія РФ завдала ракетного удару по приватному підприємству в Миколаєві. Згідно з останніми даними, загинули дві жінки.
Головні тези:
- Атака російських загарбників на приватне підприємство харчової промисловості призвела до загибелі цивільних.
- До розбору завалів долучались 39 рятувальників, 9 одиниць спецтехніки ДСНС.
- Окрім того, уночі 29 січня армія РФ знову атакувала Київ.
Подробиці нової атаки РФ на Миколаїв
Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, ввечері 28 січня мешканці міста почули гучний вибух.
Російські загарбники завдали ракетного удару по одному із підприємств харчової промисловості обласного центру.
ДСНС зазначає, що на місці ворожого удару також працювали співробітники поліції, волонтери Загону швидкого реагування Червоного Хреста України, екстрені та комунальні служби.
До розбору завалів долучались 39 рятувальників, 9 одиниць спецтехніки ДСНС.
Атака РФ на Київ 29 січня — що відомо
Уночі 29 січня під удар російських дронів знову потрапила столиця України.
О 05:27 в Києві оголошували повітряну тривогу у звʼязку з загрозою ударних БпЛА. О 05:55 оголосили відбій.
Про це офіційно заявив мер Києва Віталій Кличко.
За словами Віталія Кличка, наразі пожежі немає, потерпілих не виявили.
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