У Миколаєві поблизу закладу харчування стався вибух — є загиблі та поранені
Категорія
Події
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У Миколаєві поблизу закладу харчування стався вибух — є загиблі та поранені

Миколаїв
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Джерело:  Суспільне

У Миколаєві 14 лютого близько 14:10 пролунав вибух поряд з одним з закладів харчування міста. Є травмовані і загиблі. На місці працюють фахівці ДСНС та поліції.

Головні тези:

  • У Миколаєві 14 лютого стався вибух поряд з одним з закладів харчування, що призвів до загибелі двох осіб та поранення восьми інших.
  • Правоохоронці та рятувальники працюють на місці події, перевіряють територію та надають допомогу потерпілим.
  • За останніми даними від місцевої поліції, подія сталася о 14:10, коли вибухнув невідомий предмет поблизу закладу харчування.

Побіля закладу харчування Миколаєва пролунав вибух

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.

Місце, де стався вибух огородили стрічкою. Правоохоронці перевіряють територію, станом на 15:00 двох людей забрала швидка допомога.

За даними поліції, внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення.

Близько 14:10 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав у своєму Telegram про вибух у Миколаєві, в цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Було чутно вибух. З'ясовуємо, — написав міський голова.

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