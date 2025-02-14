У Миколаєві поблизу закладу харчування стався вибух — є загиблі та поранені

У Миколаєві 14 лютого близько 14:10 пролунав вибух поряд з одним з закладів харчування міста. Є травмовані і загиблі. На місці працюють фахівці ДСНС та поліції.
Головні тези:
- У Миколаєві 14 лютого стався вибух поряд з одним з закладів харчування, що призвів до загибелі двох осіб та поранення восьми інших.
- Правоохоронці та рятувальники працюють на місці події, перевіряють територію та надають допомогу потерпілим.
- За останніми даними від місцевої поліції, подія сталася о 14:10, коли вибухнув невідомий предмет поблизу закладу харчування.
Побіля закладу харчування Миколаєва пролунав вибух
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.
Місце, де стався вибух огородили стрічкою. Правоохоронці перевіряють територію, станом на 15:00 двох людей забрала швидка допомога.
За даними поліції, внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення.
Близько 14:10 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав у своєму Telegram про вибух у Миколаєві, в цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
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