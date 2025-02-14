У Миколаєві поблизу закладу харчування стався вибух — є загиблі та поранені

У Миколаєві 14 лютого близько 14:10 пролунав вибух поряд з одним з закладів харчування міста. Є травмовані і загиблі. На місці працюють фахівці ДСНС та поліції.

Побіля закладу харчування Миколаєва пролунав вибух

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.

Місце, де стався вибух огородили стрічкою. Правоохоронці перевіряють територію, станом на 15:00 двох людей забрала швидка допомога.

За даними поліції, внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення.

Близько 14:10 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав у своєму Telegram про вибух у Миколаєві, в цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу.