У ЦПД развенчали российское фейковое видео от "военного ВСУ"

Вражеская пропаганда распространяет лживые видеозаписи с якобы военнослужащим 114-й отдельной бригады территориальной обороны, который «призывает украинских военных идти на Киев». В Центре противодействия дезинформации опровергают информацию по этому видео.
Главные тезисы
- Центр противодействия дезинформации опровергает информацию о фейковом видео с якобы украинским военным, подтверждая его вымышленный характер.
- Российская пропаганда использует ложные видеозаписи для дестабилизации обстановки в Украине и подстрекательства к протестам.
- Офицер отделения коммуникаций 114 бригады ОБрТРО опроверг информацию о причастности военнослужащих к созданию фейкового видео.
У ЦПД развенчали новый российский фейк
Верифицировав информацию в 114 ОБрТРО, Центр сообщает, что военнослужащие этого подразделения не причастны к созданию этих видеозаписей. В бригаде нет присутствующего на видео бойца, который выдается за их военного.
Человек на этих видео, вероятно, является российским актером, а сами записи созданы врагом для дестабилизации украинского общества.
Опровержение на видео в новости от Алексея Копышинского, офицера отделения коммуникаций 114 бригады Обртро, младшего лейтенанта.
Ранее Центр сообщал, что в РФ за деньги минобороны действует ряд креативных агентств и театральных студий, участвующих в производстве контента. Одна из них — студия «Крылья» — получает финансирование по закрытым статьям бюджета минобороны и специализируется на съемке контента об украинских военных.
114 бригада продолжает давать отпор врагу на самых горячих направлениях фронта, в том числе на Купянском.
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