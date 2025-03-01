У ЦПД развенчали российское фейковое видео от "военного ВСУ"

Вражеская пропаганда распространяет лживые видеозаписи с якобы военнослужащим 114-й отдельной бригады территориальной обороны, который «призывает украинских военных идти на Киев». В Центре противодействия дезинформации опровергают информацию по этому видео.

У ЦПД развенчали новый российский фейк

Верифицировав информацию в 114 ОБрТРО, Центр сообщает, что военнослужащие этого подразделения не причастны к созданию этих видеозаписей. В бригаде нет присутствующего на видео бойца, который выдается за их военного.

Человек на этих видео, вероятно, является российским актером, а сами записи созданы врагом для дестабилизации украинского общества.

Опровержение на видео в новости от Алексея Копышинского, офицера отделения коммуникаций 114 бригады Обртро, младшего лейтенанта.

Ранее Центр сообщал, что в РФ за деньги минобороны действует ряд креативных агентств и театральных студий, участвующих в производстве контента. Одна из них — студия «Крылья» — получает финансирование по закрытым статьям бюджета минобороны и специализируется на съемке контента об украинских военных.

Распространение подобных призывов является частью российской информационной операции по подстрекательству к протестам в Украине и расколу общества по линии гражданские-военные. Поделиться

114 бригада продолжает давать отпор врагу на самых горячих направлениях фронта, в том числе на Купянском.