Генштаб ВСУ опроверг российские фейки о новых поражениях Украиной энергетических объектов РФ

Министерство обороны России продуцирует фейки о якобы поражении Украиной энергетических объектов в РФ и на оккупированных ею территориях. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Генштаб опроверг фейки РФ о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

Отмечаем, что Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности по остановке ударов по энергетическим объектам. Огненное поражение производится исключительно по военным целям русской оккупационной армии. В то же время фиксируются конкретные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии, в частности, только за минувшие сутки были нанесены российские удары, повредившие энергообъекты в Херсоне и Полтавской области. Ожидаем ответной реакции партнеров. Поделиться

В ведомстве добавили, что такие ежедневные информационные вбросы и дезинформация, которые распространяет Россия, преследуют цель дискредитировать Киев и дипломатические усилия Украины и партнеров, а российская тактика затягивания войны остается неизменной.

Перед этим спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина нарушает мораторий на удары по энергетике, поэтому Россия "оставляет за собой право не выполнять этого моратория".

Все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства Украины, нанося удары по энергообъектам РФ, наблюдается тотальная бесконтрольность ВСУ, — цитирует Песково российское пропагандистское государственное агентство ТАСС. не контролируют.

Между тем в российском минобороны заявили, что 28 марта Украина нанесла удар с РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание, а энергообъект фактически уничтожен.