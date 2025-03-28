Генштаб ВСУ опроверг российские фейки о новых поражениях Украиной энергетических объектов РФ

Министерство обороны России продуцирует фейки о якобы поражении Украиной энергетических объектов в РФ и на оккупированных ею территориях. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Главные тезисы
- Генштаб ВСУ опровергает российские фейки о поражении Украиной энергетических объектов в РФ и на оккупированных территориях.
- Силы обороны Украины придерживаются соглашений о невмешательстве в энергетическую инфраструктуру и наносят удары исключительно по военным целям.
- Российские удары по энергообъектам на территории Украины свидетельствуют о нарушении соглашений со стороны России.
Генштаб опроверг фейки РФ о нарушении Украиной "энергетического перемирия"
В ведомстве добавили, что такие ежедневные информационные вбросы и дезинформация, которые распространяет Россия, преследуют цель дискредитировать Киев и дипломатические усилия Украины и партнеров, а российская тактика затягивания войны остается неизменной.
Перед этим спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина нарушает мораторий на удары по энергетике, поэтому Россия "оставляет за собой право не выполнять этого моратория".
Все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства Украины, нанося удары по энергообъектам РФ, наблюдается тотальная бесконтрольность ВСУ, — цитирует Песково российское пропагандистское государственное агентство ТАСС. не контролируют.
Между тем в российском минобороны заявили, что 28 марта Украина нанесла удар с РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание, а энергообъект фактически уничтожен.
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