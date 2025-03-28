Генштаб ВСУ опроверг российские фейки о новых поражениях Украиной энергетических объектов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ опроверг российские фейки о новых поражениях Украиной энергетических объектов РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Министерство обороны России продуцирует фейки о якобы поражении Украиной энергетических объектов в РФ и на оккупированных ею территориях. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ опровергает российские фейки о поражении Украиной энергетических объектов в РФ и на оккупированных территориях.
  • Силы обороны Украины придерживаются соглашений о невмешательстве в энергетическую инфраструктуру и наносят удары исключительно по военным целям.
  • Российские удары по энергообъектам на территории Украины свидетельствуют о нарушении соглашений со стороны России.

Генштаб опроверг фейки РФ о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

Отмечаем, что Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности по остановке ударов по энергетическим объектам. Огненное поражение производится исключительно по военным целям русской оккупационной армии. В то же время фиксируются конкретные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии, в частности, только за минувшие сутки были нанесены российские удары, повредившие энергообъекты в Херсоне и Полтавской области. Ожидаем ответной реакции партнеров.

В ведомстве добавили, что такие ежедневные информационные вбросы и дезинформация, которые распространяет Россия, преследуют цель дискредитировать Киев и дипломатические усилия Украины и партнеров, а российская тактика затягивания войны остается неизменной.

Перед этим спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина нарушает мораторий на удары по энергетике, поэтому Россия "оставляет за собой право не выполнять этого моратория".

Все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства Украины, нанося удары по энергообъектам РФ, наблюдается тотальная бесконтрольность ВСУ, — цитирует Песково российское пропагандистское государственное агентство ТАСС. не контролируют.

Между тем в российском минобороны заявили, что 28 марта Украина нанесла удар с РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание, а энергообъект фактически уничтожен.

И добавили, мол, публично заявленные обязательства Киева о прекращении умышленных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре "являются очередным приемом Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников".

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