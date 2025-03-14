Курская операция ВСУ. Генштаб опроверг российские фейки об "окружении"

Сообщения о якобы окружении оккупантами РФ украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей.

Окружения ВСУ на Курщине нет — Генштаб

Сообщения о якобы "окружении" противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров. Ситуация за сутки существенных изменений не претерпела. Боевые действия в операционной зоне группировки войск Курск продолжаются.

Как отметили в Генштабе, подразделения Сил обороны Украины перегруппировались, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области.

Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огненное поражение по всем видам оружия. С начала текущих суток на Курском направлении происходило 13 боевых столкновений. Угроза оцепления наших подразделений отсутствует. Поделиться

К слову, президент США Дональд Трамп сообщил 14 марта, что накануне провел "очень хорошую и продуктивную" дискуссию с Владимиром Путиным, подтвердившую шансы на завершение войны в Украине.