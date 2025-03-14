Курская операция ВСУ. Генштаб опроверг российские фейки об "окружении"

Сообщения о якобы окружении оккупантами РФ украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей.
Главные тезисы
- Информация об “окружении” украинских подразделений в Курской области фейковая, создана для политического давления на Украину.
- Генштаб подтвердил отсутствие оцепления украинских военных на Курщине и активную оборону.
- Силы обороны Украины успешно отражают наступательные действия противника и не находятся в окружении.
Окружения ВСУ на Курщине нет — Генштаб
Сообщения о якобы "окружении" противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров. Ситуация за сутки существенных изменений не претерпела. Боевые действия в операционной зоне группировки войск Курск продолжаются.
Как отметили в Генштабе, подразделения Сил обороны Украины перегруппировались, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области.
К слову, президент США Дональд Трамп сообщил 14 марта, что накануне провел "очень хорошую и продуктивную" дискуссию с Владимиром Путиным, подтвердившую шансы на завершение войны в Украине.
Он подчеркнул, что "именно в этот момент тысячи украинских военных находятся в полном окружении российских войск" и добавил, что состояние украинских сил "плохое и очень уязвимое".
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