Курская операция ВСУ. Генштаб опроверг российские фейки об "окружении"
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция ВСУ. Генштаб опроверг российские фейки об "окружении"

Генштаб ВСУ
Курщина
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Сообщения о якобы окружении оккупантами РФ украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей.

Главные тезисы

  • Информация об “окружении” украинских подразделений в Курской области фейковая, создана для политического давления на Украину.
  • Генштаб подтвердил отсутствие оцепления украинских военных на Курщине и активную оборону.
  • Силы обороны Украины успешно отражают наступательные действия противника и не находятся в окружении.

Окружения ВСУ на Курщине нет — Генштаб

Сообщения о якобы "окружении" противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров. Ситуация за сутки существенных изменений не претерпела. Боевые действия в операционной зоне группировки войск Курск продолжаются.

Как отметили в Генштабе, подразделения Сил обороны Украины перегруппировались, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области.

Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огненное поражение по всем видам оружия. С начала текущих суток на Курском направлении происходило 13 боевых столкновений. Угроза оцепления наших подразделений отсутствует.

К слову, президент США Дональд Трамп сообщил 14 марта, что накануне провел "очень хорошую и продуктивную" дискуссию с Владимиром Путиным, подтвердившую шансы на завершение войны в Украине.

Он подчеркнул, что "именно в этот момент тысячи украинских военных находятся в полном окружении российских войск" и добавил, что состояние украинских сил "плохое и очень уязвимое".

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