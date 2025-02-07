Курская операция. Что помогло Украине совершить новый прорыв

Силы обороны Украины успешно использовали перегруппировку российских захватчиков на фронте для нового наступления в Курской области. Об этом сообщил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

ВСУ дождались удачного момента для нового прорыва

Согласно данным главы военной разведки Эстонии, армия РФ действительно сократила количество обстрелов в течение последней недели.

Главная причина таких изменений — реорганизация вооруженных сил страны-агрессорки.

Что важно понимать, именно после оккупации Великой Новоселки и Курахово в Донецкой области Россия начала восстанавливать и пополнять свои подразделения в этом районе.

Более того, на Курщине российское командование также находится в процессе пополнения северокорейских подразделений, дислоцированных там.

По словам Антса Кивисельга, это стало причиной понижения военной активности в регионе.

Со своей стороны этим воспользовались украинские вооруженные силы, которые, по открытым источникам, вчера (6 февраля. — Ред.) провели успешные атаки в Курской области, захватив новые населенные пункты и районы, особенно в юго-восточном направлении от Суджи, — подчеркнул он. Поделиться

Несмотря на мощный прорыв Сил обороны Украины, российские захватчики продолжают наступать на северных и центральных участках фронта.