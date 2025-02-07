Курская операция. Что помогло Украине совершить новый прорыв
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция. Что помогло Украине совершить новый прорыв

ВСУ
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Источник:  ERR

Силы обороны Украины успешно использовали перегруппировку российских захватчиков на фронте для нового наступления в Курской области. Об этом сообщил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Главные тезисы

  • Реорганизация вооруженных сил РФ привела к понижению их военной активности в регионе.
  • Именно этим воспользовались украинские воины для проведения успешных атак.
  • Несмотря на прорыв ВСУ, российские захватчики продолжают наступление на других участках фронта.

ВСУ дождались удачного момента для нового прорыва

Согласно данным главы военной разведки Эстонии, армия РФ действительно сократила количество обстрелов в течение последней недели.

Главная причина таких изменений — реорганизация вооруженных сил страны-агрессорки.

Что важно понимать, именно после оккупации Великой Новоселки и Курахово в Донецкой области Россия начала восстанавливать и пополнять свои подразделения в этом районе.

Более того, на Курщине российское командование также находится в процессе пополнения северокорейских подразделений, дислоцированных там.

По словам Антса Кивисельга, это стало причиной понижения военной активности в регионе.

Со своей стороны этим воспользовались украинские вооруженные силы, которые, по открытым источникам, вчера (6 февраля. — Ред.) провели успешные атаки в Курской области, захватив новые населенные пункты и районы, особенно в юго-восточном направлении от Суджи, — подчеркнул он.

Несмотря на мощный прорыв Сил обороны Украины, российские захватчики продолжают наступать на северных и центральных участках фронта.

Фото: understandingwar.org

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