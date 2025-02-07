Курська операція. Що допомогло Україні здійснити новий прорив

Сили оборони України успішно використали перегрупування російських загарбників на фронті для нового наступу в Курській області. Про це повідомив глава розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.
Головні тези:
- Реорганізація збройних сил РФ призвела до зниження їх військової активності у регіоні.
- Саме цим скористалися українські воїни для проведення успішних атак.
- Попри прорив ЗСУ, російські загарбники продовжують наступ на інших ділянках фронту.
ЗСУ дочекалися вдалого моменту для нового прориву
Згідно з даними глави військової розвідки Естонії, армія РФ дійсно скоротила кількість обстрілів протягом останнього тижня.
Головна причина таких змін — реорганізація збройних сил країни-агресорки.
Що важливо розуміти, саме після окупації Великої Новосілки та Курахового у Донецькій області — Росія почала відновлювати та поповнювати свої підрозділи у цьому районі.
Ба більше, на Курщині російське командування також перебуває у процесі поповнення північнокорейських підрозділів, що дислоковані там.
За словами Антса Ківісельга, це стало причиною зниження військової активності у регіоні.
Попри потужний прорив Сил оборони України, російські загарбники продовжують наступати на північних та центральних ділянках фронту.
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