Сили оборони України успішно використали перегрупування російських загарбників на фронті для нового наступу в Курській області. Про це повідомив глава розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

ЗСУ дочекалися вдалого моменту для нового прориву

Згідно з даними глави військової розвідки Естонії, армія РФ дійсно скоротила кількість обстрілів протягом останнього тижня.

Головна причина таких змін — реорганізація збройних сил країни-агресорки.

Що важливо розуміти, саме після окупації Великої Новосілки та Курахового у Донецькій області — Росія почала відновлювати та поповнювати свої підрозділи у цьому районі.

Ба більше, на Курщині російське командування також перебуває у процесі поповнення північнокорейських підрозділів, що дислоковані там.

За словами Антса Ківісельга, це стало причиною зниження військової активності у регіоні.

Зі свого боку, цим скористалися українські збройні сили, які, за відкритими джерелами, вчора (6 лютого. — Ред.) провели успішні атаки в Курській області, захопивши нові населені пункти і райони, особливо в південно-східному напрямку від Суджі, — наголосив він. Поширити

Попри потужний прорив Сил оборони України, російські загарбники продовжують наступати на північних та центральних ділянках фронту.