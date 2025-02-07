Нацгвардійці взяли в полон 6 окупантів РФ на Покровському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Нацгвардійці взяли в полон 6 окупантів РФ на Покровському напрямку — відео

НГУ
полонені РФ

Бійці 3-го батальйону бригади «Спартан» Національної гвардії України взяли в полон шістьох російських загарбників на Покровському напрямку.

Головні тези:

  • Нацгвардійці взяли в полон шістьох російських солдатів на Покровському напрямку.
  • Під час спроби штурму п'ять найманців окупантів укрилися, але не змогли продовжити бій і здалися в полон.
  • Єдиний, хто вижив зі штурмової групи окупантів, також вирішив здатися в полон після шести діб хованок.
  • Подія була зафіксована пресслужбою бригади «Спартан» Національної гвардії України, яка оприлюднила відповідне відео.
  • Захоплення полонених російських загарбників є свідченням мужності та військової дисципліни українських військових на передовій.

Нацгвардійці полонили 6 російських солдатів під Покровськом

Про це повідомила пресслужба бригади «Спартан» НГУ та оприлюднила відповідне відео.

Під час спроби штурму група з п’яти російських найманців потрапила під щільний вогонь наших військових та укрилася в приватному будинку. Продовжувати бій або відступити окупанти не змогли, тому добровільно здалися в полон.

Військові додали, що «ще один росіянин — єдиний зі своєї штурмової групи, що вижив — шість діб ходив між будинками.

А коли зрозумів, що допомоги не буде, вирішив здатися в полон.

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Категорія
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