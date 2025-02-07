Нацгвардійці взяли в полон 6 окупантів РФ на Покровському напрямку — відео

Бійці 3-го батальйону бригади «Спартан» Національної гвардії України взяли в полон шістьох російських загарбників на Покровському напрямку.

Нацгвардійці полонили 6 російських солдатів під Покровськом

Про це повідомила пресслужба бригади «Спартан» НГУ та оприлюднила відповідне відео.

Під час спроби штурму група з п’яти російських найманців потрапила під щільний вогонь наших військових та укрилася в приватному будинку. Продовжувати бій або відступити окупанти не змогли, тому добровільно здалися в полон. Поширити

Військові додали, що «ще один росіянин — єдиний зі своєї штурмової групи, що вижив — шість діб ходив між будинками.