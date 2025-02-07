Нацгвардійці взяли в полон 6 окупантів РФ на Покровському напрямку — відео

Бійці 3-го батальйону бригади «Спартан» Національної гвардії України взяли в полон шістьох російських загарбників на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Нацгвардійці взяли в полон шістьох російських солдатів на Покровському напрямку.
- Під час спроби штурму п'ять найманців окупантів укрилися, але не змогли продовжити бій і здалися в полон.
- Єдиний, хто вижив зі штурмової групи окупантів, також вирішив здатися в полон після шести діб хованок.
- Подія була зафіксована пресслужбою бригади «Спартан» Національної гвардії України, яка оприлюднила відповідне відео.
- Захоплення полонених російських загарбників є свідченням мужності та військової дисципліни українських військових на передовій.
Нацгвардійці полонили 6 російських солдатів під Покровськом
Про це повідомила пресслужба бригади «Спартан» НГУ та оприлюднила відповідне відео.
Військові додали, що «ще один росіянин — єдиний зі своєї штурмової групи, що вижив — шість діб ходив між будинками.
А коли зрозумів, що допомоги не буде, вирішив здатися в полон.
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