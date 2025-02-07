Нацгвардейцы взяли в плен 6 оккупантов РФ на Покровском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Нацгвардейцы взяли в плен 6 оккупантов РФ на Покровском направлении — видео

НГУ
оккупанты
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Бойцы 3-го батальона бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины взяли в плен шестерых российских захватчиков на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Нацгвардейцы Украины пленили 6 российских солдат на Покровском направлении.
  • Событие зафиксировано пресс-службой бригады “Спартан” Нацгвардии Украины, видео было обнародовано.
  • Российские оккупанты попытались сопротивляться, но в итоге вынуждены были сдаться в плен из-за огня и отсутствия помощи.

Нацгвардейцы пленили 6 русских солдат под Покровском

Об этом сообщила пресс-служба бригады «Спартан» НГУ и обнародовала соответствующее видео.

При попытке штурма группа из пяти русских наемников попала под плотный огонь наших военных и укрылась в частном доме. Продолжать бой или отступить оккупанты не смогли, поэтому добровольно сдались в плен.

Военные добавили, что «еще один россиянин — единственный из своей выжившей штурмовой группы — шесть суток ходил между домами.

А когда понял, что помощи не будет, решил сдаться в плен.

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