Нацгвардейцы взяли в плен 6 оккупантов РФ на Покровском направлении — видео

Бойцы 3-го батальона бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины взяли в плен шестерых российских захватчиков на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Нацгвардейцы Украины пленили 6 российских солдат на Покровском направлении.
- Событие зафиксировано пресс-службой бригады “Спартан” Нацгвардии Украины, видео было обнародовано.
- Российские оккупанты попытались сопротивляться, но в итоге вынуждены были сдаться в плен из-за огня и отсутствия помощи.
Нацгвардейцы пленили 6 русских солдат под Покровском
Об этом сообщила пресс-служба бригады «Спартан» НГУ и обнародовала соответствующее видео.
Военные добавили, что «еще один россиянин — единственный из своей выжившей штурмовой группы — шесть суток ходил между домами.
А когда понял, что помощи не будет, решил сдаться в плен.
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