Курська операція ЗСУ. Генштаб спростував російські фейки про "оточення"

Повідомлення про нібито оточення окупантами РФ українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей.

Оточення ЗСУ на Курщині немає — Генштаб

Повідомлення про нібито “оточення” противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів. Ситуація за добу суттєвих змін не зазнала. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ “Курськ” продовжуються.

Як наголосили у Генштабі, підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області.

Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї. Від початку поточної доби на Курському напрямку відбувалося 13 бойових зіткнень. Загроза оточення наших підрозділів відсутня. Поширити

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив 14 березня, що напередодні провів "дуже гарну й продуктивну" дискусію з Володимиром Путіним, яка підтвердила шанси на завершення війни в Україні.