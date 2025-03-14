Курська операція ЗСУ. Генштаб спростував російські фейки про "оточення"
Категорія
Україна
Дата публікації

Курська операція ЗСУ. Генштаб спростував російські фейки про "оточення"

Генштаб ЗСУ
Курська операція
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Повідомлення про нібито оточення окупантами РФ українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей.

Головні тези:

  • Російські фейки про оточення ЗСУ в Курській області є спробою політичного тиску на Україну.
  • Генштаб підтвердив відсутність оточення українських військових та активну оборону на Курщині.
  • Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування та успішно відбивають наступальні дії противника.

Оточення ЗСУ на Курщині немає — Генштаб

Повідомлення про нібито “оточення” противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів. Ситуація за добу суттєвих змін не зазнала. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ “Курськ” продовжуються.

Як наголосили у Генштабі, підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області.

Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї. Від початку поточної доби на Курському напрямку відбувалося 13 бойових зіткнень. Загроза оточення наших підрозділів відсутня.

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив 14 березня, що напередодні провів "дуже гарну й продуктивну" дискусію з Володимиром Путіним, яка підтвердила шанси на завершення війни в Україні.

Він підкреслив, що "саме в цей момент тисячі українських військових перебувають у повному оточенні російських військ" і додав, що стан українських сил "поганий і дуже вразливий".

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