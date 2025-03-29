Чи може НАТО перемогти Росію без допомоги США — аналіз експертів

У разі виходу США з Альянсу, країни НАТО все ще матимуть потужний військовий потенціал, який зможе їх захистити під час можливої війни з Росією. Одну з головних ролей може відіграти Туреччина та її рішення у цьому контексті.

Наразі НАТО набагато сильніший, ніж Росія

Що важливо розуміти, армії країн-членів НАТО сягають понад 2 мільйони військових, а в країни-агресорки РФ наразі вдвічі менша кількість особового складу.

Що стосується танків, то в Альянсу їх близько 6700, а Путін може задіяти лише 2900.

На озброєнні європейців перебуває понад 2 300 винищувачів, тоді як у Росії їх трохи менше 1 400. Особливо велика кількісна різниця в артилерії: європейські країни НАТО мають у своєму розпорядженні понад 15 400 гармат, тоді як РФ — 6090. Поширити

З заявою з цього приводу виступив австрійський військовий експерт Густав Грессель.

Він попередив про те, що у Росії може бути більше солдатів, ніж наразі відомо.

За словами фахівці, у разі війни між НАТО і Росією Туреччина може відмовитися від участі і військової допомоги через близькість до Москви.