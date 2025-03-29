Чи може НАТО перемогти Росію без допомоги США — аналіз експертів

У разі виходу США з Альянсу, країни НАТО все ще матимуть потужний військовий потенціал, який зможе їх захистити під час можливої війни з Росією. Одну з головних ролей може відіграти Туреччина та її рішення у цьому контексті.
Головні тези:
- Європейські країни НАТО мають значну перевагу у кількості військової техніки та живої сили порівняно з Росією.
- Можлива відмова Туреччини від участі у війні на боці Альянсу може значно скоротити можливості європейських країн.
Наразі НАТО набагато сильніший, ніж Росія
Що важливо розуміти, армії країн-членів НАТО сягають понад 2 мільйони військових, а в країни-агресорки РФ наразі вдвічі менша кількість особового складу.
Що стосується танків, то в Альянсу їх близько 6700, а Путін може задіяти лише 2900.
З заявою з цього приводу виступив австрійський військовий експерт Густав Грессель.
Він попередив про те, що у Росії може бути більше солдатів, ніж наразі відомо.
За словами фахівці, у разі війни між НАТО і Росією Туреччина може відмовитися від участі і військової допомоги через близькість до Москви.
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