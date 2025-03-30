Экс-консультант Пентагона назвал следующую цель Путина

Рубен Джонсон, бывший консультант Минобороны США и эксперт по иностранным военным делам, видит весомые признаки того, что российский диктатор Владимир Путин мобилизует силы для атаки на НАТО. Он знает, что запас времени на реализацию подобного плана стремительно уменьшается.
Главные тезисы
- Российский диктатор рассчитывает на слабость НАТО и напряженность между США и европейскими лидерами.
- Путин хочет положить конец географической изоляции Калининграда
Путин готовится к вторжению в НАТО
По словам эксперта, нелегитимный глава Кремля видит слабость НАТО, а также убежден, что текущая ситуация в Европе представляет собой окно возможностей.
Джонсон прогнозирует, что Путин сделает следующий ход как можно скорее, прежде чем финансовое положение России окончательно испортится.
По словам Джонсона, российский диктатор захочет воспользоваться напряженностью между командой президента США Дональда Трампа и европейскими лидерами.
Путин рассчитывает на то, что захватит этот сухопутный мост и положит конец географической изоляции Калининграда.
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