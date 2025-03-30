Экс-консультант Пентагона назвал следующую цель Путина

Рубен Джонсон, бывший консультант Минобороны США и эксперт по иностранным военным делам, видит весомые признаки того, что российский диктатор Владимир Путин мобилизует силы для атаки на НАТО. Он знает, что запас времени на реализацию подобного плана стремительно уменьшается.

Путин готовится к вторжению в НАТО

По словам эксперта, нелегитимный глава Кремля видит слабость НАТО, а также убежден, что текущая ситуация в Европе представляет собой окно возможностей.

Джонсон прогнозирует, что Путин сделает следующий ход как можно скорее, прежде чем финансовое положение России окончательно испортится.

Шаг Путина будет заключаться в атаке через стратегически важный Сувалкский коридор, соединяющий российский Калининград с Беларусью. Обоснование и "план игры" для Путина по взятию этого коридора будут точной копией вторжения в Крым в марте 2014 года — отмечает эксперт. Поделиться

По словам Джонсона, российский диктатор захочет воспользоваться напряженностью между командой президента США Дональда Трампа и европейскими лидерами.

Путин рассчитывает на то, что захватит этот сухопутный мост и положит конец географической изоляции Калининграда.