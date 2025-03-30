Администрация Байдена злилась и паниковала из-за потопления крейсера "Москва"

14 апреля 2022 года украинские военные неожиданно для всех потопили ракетный крейсер "Москва" - флагман российского флота. Только сейчас стало известно, что это событие действительно шокировало и испугало команду экс-президента США Джо Байдена.
Главные тезисы
- Уничтожение флагмана российского флота привело к напряженным отношениям между Украиной и США.
- Белый дом не знал, как Россия отреагирует на такое публичное унижение.
Байден боялся реакции Путина
Как удалось узнать журналистам, в середине апреля 2022 года американские и украинские военно-морские офицеры проводили рутинную разведку.
В это время на экранах своих радаров они заметили что-то неожиданное.
Тогда американцы сказали: "О, это "Москва", а украинцы сразу ответили: "Боже мой. Большое спасибо. До свидания”.
Фактически, Украина уничтожила российский флагман, не посоветовавшись со своими американскими союзниками.
Следует отметить, что в первые годы войны отношения между Украиной и США также усложняли напряженные отношения между тогдашним главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и американским коллегой, генералом Марком А. Милли, главой Объединенного комитета начальников штабов США.
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