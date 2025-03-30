Администрация Байдена злилась и паниковала из-за потопления крейсера "Москва"
Категория
Украина
Дата публикации

Администрация Байдена злилась и паниковала из-за потопления крейсера "Москва"

Байден боялся реакции Путина
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Источник:  The New York Times

14 апреля 2022 года украинские военные неожиданно для всех потопили ракетный крейсер "Москва" - флагман российского флота. Только сейчас стало известно, что это событие действительно шокировало и испугало команду экс-президента США Джо Байдена.

Главные тезисы

  • Уничтожение флагмана российского флота привело к напряженным отношениям между Украиной и США.
  • Белый дом не знал, как Россия отреагирует на такое публичное унижение.

Байден боялся реакции Путина

Как удалось узнать журналистам, в середине апреля 2022 года американские и украинские военно-морские офицеры проводили рутинную разведку.

В это время на экранах своих радаров они заметили что-то неожиданное.

Тогда американцы сказали: "О, это "Москва", а украинцы сразу ответили: "Боже мой. Большое спасибо. До свидания”.

Фактически, Украина уничтожила российский флагман, не посоветовавшись со своими американскими союзниками.

Американцы злились, потому что украинцы не предупредили об этом; удивлены, что у Украины были ракеты, способные достичь корабля; и паниковали, потому что администрация Байдена не собиралась позволить украинцам атаковать такой мощный символ российского могущества.

Потопление крейсера "Москва"

Следует отметить, что в первые годы войны отношения между Украиной и США также усложняли напряженные отношения между тогдашним главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и американским коллегой, генералом Марком А. Милли, главой Объединенного комитета начальников штабов США.

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