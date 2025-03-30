Адміністрація Байдена лютувала й панікувала через потоплення крейсера "Москва"
Категорія
Україна
Дата публікації

Адміністрація Байдена лютувала й панікувала через потоплення крейсера "Москва"

Байден
Джерело:  The New York Times

14 квітня 2022 року українські військові неочікувано для всіх потопили ракетний крейсер "Москва" - флагман російського флоту. Лише зараз стало відомо, що ця подія насправді шокувала та налякала команду експрезидента США Джо Байдена.

Головні тези:

  • Знищення флагмана російського флоту призвело до напружених відносин між Україною та США.
  • Білий дім не знав, як Росія відреагує на таке публічне приниження .

Байден боявся реакції Путіна

Як вдалося дізнатися журналістам, у середині квітня 2022 року американські та українські військово-морські офіцери проводили рутинну розвідку.

Саме тоді на екранах своїх радарів вони помітили щось несподіване.

Тоді американці сказали: "О, це "Москва", а українці одразу відповіли: "Боже мій. Дуже дякую. До побачення".

Фактично Україна знищила російський флагман, не порадившись зі своїми американськими союзниками.

Американці були розлючені, бо українці не попередили про це; здивовані, що Україна мала ракети, здатні досягти корабля; і панікували, бо адміністрація Байдена не мала наміру дозволити українцям атакувати такий потужний символ російської могутності.

Потоплення крейсера “Москва”

Варто зазначити, що у перші роки війни відносини між Україною та США також ускладнювали напружені стосунки між тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і його американським колегою, генералом Марком А. Міллі, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США.

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