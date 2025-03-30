Сікорський назвав найкращу гарантію безпеки для України

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський, розмірковуючи про захист України у разі припинення вогню з Росією, заявив, що найкращою гарантією безпеки для країни є українська армія.
Головні тези:
- Польща відмовляється вводити свої війська в Україну для стримування РФ.
- Французький лідер Еммануель Макрон обмірковує розгортання європейського контингенту вздовж лінії Дніпра.
Сікорський озвучив свою позицію
Польський дипломат відреагував на зустріч лідерів "коаліції рішучих", що відбулася 27 березня у Парижі.
Що важливо розуміти, коаліція обмірковує можливе розгортання "сил стримування" в Україні у майбутньому.
За словами Сікорського, його країна буде в цій коаліції, але не фізично в самій Україні.
Шеф польської дипломатії вкотре нагадав, що саме ЗСУ — це найбільша армія в Європі, яка має досвід ведення цього нового типу війни із залученням мільйонів безпілотників.
Що важливо розуміти, французький лідер Еммануель Макрон обмірковує розміщення європейського контингенту в Україні на відстані від лінії фронту, одним з варіантів є розгортання вздовж лінії Дніпра.
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