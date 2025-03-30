Сікорський назвав найкращу гарантію безпеки для України

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський, розмірковуючи про захист України у разі припинення вогню з Росією, заявив, що найкращою гарантією безпеки для країни є українська армія.

Сікорський озвучив свою позицію

Польський дипломат відреагував на зустріч лідерів "коаліції рішучих", що відбулася 27 березня у Парижі.

Що важливо розуміти, коаліція обмірковує можливе розгортання "сил стримування" в Україні у майбутньому.

За словами Сікорського, його країна буде в цій коаліції, але не фізично в самій Україні.

Існують різні відгомони цих переговорів, як на рівні представників штабів у Великій Британії, так і на політичному рівні в Парижі. Ці концепції поки що перебувають на стадії узгодження… Найбільшою, найкращою гарантією безпеки України є хоробра і добре оснащена українська армія. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Шеф польської дипломатії вкотре нагадав, що саме ЗСУ — це найбільша армія в Європі, яка має досвід ведення цього нового типу війни із залученням мільйонів безпілотників.