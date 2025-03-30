Сікорський назвав найкращу гарантію безпеки для України
Категорія
Україна
Дата публікації

Сікорський назвав найкращу гарантію безпеки для України

Сікорський
Джерело:  TVN24

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський, розмірковуючи про захист України у разі припинення вогню з Росією, заявив, що найкращою гарантією безпеки для країни є українська армія.

Головні тези:

  • Польща відмовляється вводити свої війська в Україну для стримування РФ.
  • Французький лідер Еммануель Макрон обмірковує розгортання європейського контингенту вздовж лінії Дніпра.

Сікорський озвучив свою позицію

Польський дипломат відреагував на зустріч лідерів "коаліції рішучих", що відбулася 27 березня у Парижі.

Що важливо розуміти, коаліція обмірковує можливе розгортання "сил стримування" в Україні у майбутньому.

За словами Сікорського, його країна буде в цій коаліції, але не фізично в самій Україні.

Існують різні відгомони цих переговорів, як на рівні представників штабів у Великій Британії, так і на політичному рівні в Парижі. Ці концепції поки що перебувають на стадії узгодження… Найбільшою, найкращою гарантією безпеки України є хоробра і добре оснащена українська армія.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

Шеф польської дипломатії вкотре нагадав, що саме ЗСУ — це найбільша армія в Європі, яка має досвід ведення цього нового типу війни із залученням мільйонів безпілотників.

Що важливо розуміти, французький лідер Еммануель Макрон обмірковує розміщення європейського контингенту в Україні на відстані від лінії фронту, одним з варіантів є розгортання вздовж лінії Дніпра.

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