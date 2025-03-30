Сикорский назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский, размышляя о защите Украины в случае прекращения огня с Россией, заявил, что лучшей гарантией безопасности для страны является украинская армия.

Сикорский озвучил свою позицию

Польский дипломат отреагировал на состоявшуюся 27 марта в Париже встречу лидеров "коалиции решительных".

Что важно понимать, коалиция обдумывает возможное развертывание сил сдерживания в Украине в будущем.

По словам Сикорского, его страна будет в этой коалиции, но физически не в самой Украине.

Существуют разные отголоски этих переговоров, как на уровне представителей штабов в Великобритании, так и на политическом уровне в Париже. Эти концепции пока находятся на стадии согласования… Наибольшей, лучшей гарантией безопасности для Украины является храбрая и хорошо оснащенная украинская армия. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Шеф польской дипломатии в который раз напомнил, что именно ВСУ — это самая большая армия в Европе, которая имеет опыт ведения этого нового типа войны с привлечением миллионов беспилотников.