Сикорский назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский, размышляя о защите Украины в случае прекращения огня с Россией, заявил, что лучшей гарантией безопасности для страны является украинская армия.
Главные тезисы
- Польша отказывается вводить свои войска в Украину для сдерживания РФ.
- Французский лидер Эммануэль Макрон обдумывает развертывание европейского контингента вдоль линии Днепра.
Сикорский озвучил свою позицию
Польский дипломат отреагировал на состоявшуюся 27 марта в Париже встречу лидеров "коалиции решительных".
Что важно понимать, коалиция обдумывает возможное развертывание сил сдерживания в Украине в будущем.
По словам Сикорского, его страна будет в этой коалиции, но физически не в самой Украине.
Шеф польской дипломатии в который раз напомнил, что именно ВСУ — это самая большая армия в Европе, которая имеет опыт ведения этого нового типа войны с привлечением миллионов беспилотников.
Что важно понимать, французский лидер Эммануэль Макрон обдумывает размещение европейского контингента в Украине вдали от линии фронта, одним из вариантов является развертывание вдоль линии Днепра.
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