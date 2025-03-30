Завершение войны против Украины может уничтожить экономику России
Категория
Экономика
Дата публикации

Завершение войны против Украины может уничтожить экономику России

Путин боится останавливать войну
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Источник:  The Wall Street Journal

Издание The Wall Street Journal пришло к выводу, что российская экономика попала в зависимость от войны в плане рабочих мест, зарплат и роста. Соответственно, если удастся добиться перемирия на фронте – страна-агрессорка окажется на грани коллапса.

Главные тезисы

  • Отказ России от военных расходов может привести к потере рабочих мест и всеобщему разочарованию в бедных российских регионах.
  • Это также может спровоцировать рецессию в стране-агрессорке.

Путин боится останавливать войну

Как утверждает старший экономист Института экономики Банка Финляндии Хели Симола, почти половина экономического роста страны-агрессорки в 2024 году была непосредственно обусловлена производством, связанным с войной.

Нельзя также игнорировать тот факт, что выплаты семьям российских захватчиков, воюющих в Украине, повысили благосостояние некоторых беднейших регионов страны.

Специалисты озвучивают прогноз, что прекращение такого стимулирования приведет к понижению внутреннего потребления.

Если российский диктатор Владимир Путин хочет уйти от экономического коллапса, ему придется продолжать тратить средства на нынешнем уровне еще долго после окончания войны.

Если военные расходы будут сокращены, это приведет к потере рабочих мест и всеобщему разочарованию во многих российских регионах, — заявил Янис Клюге, эксперт из Немецкого института международных отношений и безопасности.

Согласно прогнозам Capital Economics, снижение уровня издержек может привести к замедлению роста или даже рецессии в России в ближайшей перспективе.

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