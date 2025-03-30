Завершення війни проти України може знищити економіку Росії

Видання The Wall Street Journal дійшло висновку, що російська економіка потрапила в залежність від війни в плані робочих місць, зарплат і зростання. Відповідно, якщо вдасться добитися перемир'я на фронті - країна-агресорка опиниться на межі колапсу.

Путін боїться зупиняти війну

Як стверджує старший економіст Інституту економіки Банку Фінляндії Хелі Сімола, майже половина економічного зростання країни-агресорки у 2024 році було безпосередньо зумовлене виробництвом, пов'язаним із війною.

Не можна також ігнорувати той факт, що виплати родинам російських загарбників, які воюють в Україні, підвищили добробут деяких найбідніших регіонів країни.

Фахівці озвучують прогноз, що припинення такого стимулювання призведе до зниження внутрішнього споживання.

Якщо російський диктатор Володимир Путін хоче уникнути економічного колапсу, йому доведеться продовжувати витрачати кошти на нинішньому рівні ще довго після закінчення війни.

Якщо військові витрати будуть скорочені, це призведе до втрати робочих місць і загального розчарування в багатьох російських регіонах, — заявив Яніс Клюге, експерт з Росії з Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки. Поширити

Згідно з прогнозами Capital Economics, зниження рівня витрат може призвести до уповільнення зростання або навіть рецесії в Росії в найближчій перспективі.