Армия РФ резко увеличила количество штурмов и атак на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ резко увеличила количество штурмов и атак на фронте

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 30 марта 2025 года
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Ситуация на фронте продолжает обостряться. Генштаб ВСУ указывает на то, что за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения. Украинские защитники наносят российским захватчикам серьезные потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Главные тезисы

  • Начались 1131-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
  • В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек.

Потери армии РФ по состоянию на 30 марта 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 914000 (+1510) человек,

  • танков — 10492 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин — 21816 (+20) ед,

  • артиллерийских систем — 25507 (+56) ед,

  • РСЗО — 1347 (+2) ед,

  • средства ПВО — 1122 (+0) ед,

  • самолетов — 370 (+0) ед,

  • вертолетов — 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 31345 (+111),

  • крылатые ракеты — 3121 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 42528 (+130) ед,

  • специальная техника — 3787 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что армия РФ нанесла по позициям украинских воинов и населенным пунктам один ракетный и 91 авиационный удар, привлекла одну ракету и сбросила 153 КАБ.

Кроме того, враг совершил более шести тысяч обстрелов, из них 184 из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2745 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники, а также один пункт управления российских захватчиков.

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