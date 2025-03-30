Армия РФ резко увеличила количество штурмов и атак на фронте

Ситуация на фронте продолжает обостряться. Генштаб ВСУ указывает на то, что за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения. Украинские защитники наносят российским захватчикам серьезные потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери армии РФ по состоянию на 30 марта 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 914000 (+1510) человек,

танков — 10492 (+14) ед,

боевых бронированных машин — 21816 (+20) ед,

артиллерийских систем — 25507 (+56) ед,

РСЗО — 1347 (+2) ед,

средства ПВО — 1122 (+0) ед,

самолетов — 370 (+0) ед,

вертолетов — 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 31345 (+111),

крылатые ракеты — 3121 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 42528 (+130) ед,

специальная техника — 3787 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что армия РФ нанесла по позициям украинских воинов и населенным пунктам один ракетный и 91 авиационный удар, привлекла одну ракету и сбросила 153 КАБ.

Кроме того, враг совершил более шести тысяч обстрелов, из них 184 из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2745 дронов-камикадзе.