Армия РФ резко увеличила количество штурмов и атак на фронте

Ситуация на фронте продолжает обостряться. Генштаб ВСУ указывает на то, что за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения. Украинские защитники наносят российским захватчикам серьезные потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Главные тезисы
- Начались 1131-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
- В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек.
Потери армии РФ по состоянию на 30 марта 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 914000 (+1510) человек,
танков — 10492 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 21816 (+20) ед,
артиллерийских систем — 25507 (+56) ед,
РСЗО — 1347 (+2) ед,
средства ПВО — 1122 (+0) ед,
самолетов — 370 (+0) ед,
вертолетов — 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 31345 (+111),
крылатые ракеты — 3121 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 42528 (+130) ед,
специальная техника — 3787 (+0)
Генштаб ВСУ сообщает, что армия РФ нанесла по позициям украинских воинов и населенным пунктам один ракетный и 91 авиационный удар, привлекла одну ракету и сбросила 153 КАБ.
Кроме того, враг совершил более шести тысяч обстрелов, из них 184 из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2745 дронов-камикадзе.
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