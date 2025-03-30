Армія РФ різко збільшила кількість штурмів й атак на фронті

Ситуація на фронті продовжує загострюватися. Генштаб ЗСУ вказує на те, що протягом минулої доби зафіксовано 223 бойові зіткнення. Українські захисники завдають російським загарбникам серйозних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Втрати армії РФ станом на 30 березня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 914000 (+1510) осіб,

танків — 10492 (+14) од,

бойових броньованих машин — 21816 (+20) од,

артилерійських систем — 25507 (+56) од,

РСЗВ — 1347 (+2) од,

засоби ППО — 1122 (+0) од,

літаків — 370 (+0) од,

гелікоптерів — 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31345 (+111),

крилаті ракети — 3121 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 42528 (+130) од,

спеціальна техніка — 3787 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що армія РФ завдала по позиціях українських воїнів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаційного удару, залучила одну ракету та скинула 153 КАБ.

Окрім того, ворог здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 184 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2745 дронів-камікадзе.