У Харкові різко збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки РФ

Близько 21.00 29 березня Росія ударила по Харкову дронами шахед. Станом на 22.15 відомо про загиблого і 15 постраждалих.
Головні тези:
- Унаслідок атаки Росії дронами у Харкові загинула людина, а ще 15 постраждали. Дрони влучили в будинки та інфраструктуру міста, спричиняючи серйозні пошкодження.
- Мер Харкова попередив про можливість нових ударів дронами по місту.
- За попередньою інформацією, обстріли дронами зафіксовані за шістьма адресами у Харкові.
Росія вбила харків’янина дроном
О 21:31 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про першого загиблого.
У Шевченківському районі — влучання ворожого БпЛА в приватний будинок. Одна людина загинула, один — поранений.
О 21:34 у Харкові було чути ще один вибух. Мер міста Ігор Терехов попередив, що на місто ще заходять дрони.
На одному з місць прильотів пожежа, також є поранені, щонайменше один у важкому стані — попередня інформація, — інформуємо Терехов.
Також він уточнив, що за попередньою інформацією, влучання ворожих дронів сталися за шістьма адресами.
О 22.04 стало відомо, що кількість постраждалих зросла.
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 14. Десятеро людей шпиталізовані, серед них — двоє дітей. Пораненим надається необхідна медична допомога.
Терехов повідомив про 15 постраждалих від ударів російськими дронами.
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