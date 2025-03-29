У Харкові різко збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки РФ

Близько 21.00 29 березня Росія ударила по Харкову дронами шахед. Станом на 22.15 відомо про загиблого і 15 постраждалих.

Росія вбила харків’янина дроном

О 21:31 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про першого загиблого.

У Шевченківському районі — влучання ворожого БпЛА в приватний будинок. Одна людина загинула, один — поранений.

О 21:34 у Харкові було чути ще один вибух. Мер міста Ігор Терехов попередив, що на місто ще заходять дрони.

Кількість постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки збільшилась до десяти людей. Серед них — 16-річні хлопець і дівчина. Також є один загиблий, — уточнив глава Харківської ОВА. Поширити

На одному з місць прильотів пожежа, також є поранені, щонайменше один у важкому стані — попередня інформація, — інформуємо Терехов.

Також він уточнив, що за попередньою інформацією, влучання ворожих дронів сталися за шістьма адресами.

Крім того, мер Харкова написав, що в місті зазнали пошкоджень торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад і офісна будівля. Поширити

О 22.04 стало відомо, що кількість постраждалих зросла.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 14. Десятеро людей шпиталізовані, серед них — двоє дітей. Пораненим надається необхідна медична допомога.

Терехов повідомив про 15 постраждалих від ударів російськими дронами.