Росія атакувала Харків шахедами — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Харків шахедами — є постраждалі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
дрони

Ввечері 29 березня у Харкові пролунали декілька звуків вибухів. Ворог атакує місто шахедами.

Головні тези:

  • Росія здійснила атаку на Харків шахедами, в результаті чого є постраждалі.
  • Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив інцидент та повідомив про низку вибухів у місті.
  • Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок атаки БПЛА типу «Шахед» по Шевченківському району Харкова.

Росія атакувала Харків шахедами: що відомо

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

У центрі Харкова вибух. Удар "Шахедом, — йшлося у повідомленні о 20:45.

Через декілька хвилин Терехов поінформував про ще як мінімум два вибухи.

Пізніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російської атаки є постраждалі.

Окупанти завдали низки ударів, попередньо БПЛА типу «Шахед», по Шевченківському району Харкова. На цю хвилину — двоє постраждалих. Служби виїхали на місця влучання.

Ще один удар окупанти завдали по Холодногірському району Харкова.

На щастя, без постраждалих. Профільні служби виїхали на місце влучання.

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