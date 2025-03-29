Росія атакувала Харків шахедами — є постраждалі

Росія атакувала Харків шахедами: що відомо

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

У центрі Харкова вибух. Удар "Шахедом, — йшлося у повідомленні о 20:45.

Через декілька хвилин Терехов поінформував про ще як мінімум два вибухи.

Пізніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російської атаки є постраждалі. Поширити

Окупанти завдали низки ударів, попередньо БПЛА типу «Шахед», по Шевченківському району Харкова. На цю хвилину — двоє постраждалих. Служби виїхали на місця влучання.

Ще один удар окупанти завдали по Холодногірському району Харкова.