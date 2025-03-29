Росія атакувала Харків шахедами — є постраждалі

Ввечері 29 березня у Харкові пролунали декілька звуків вибухів. Ворог атакує місто шахедами.
Головні тези:
- Росія здійснила атаку на Харків шахедами, в результаті чого є постраждалі.
- Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив інцидент та повідомив про низку вибухів у місті.
- Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок атаки БПЛА типу «Шахед» по Шевченківському району Харкова.
Росія атакувала Харків шахедами: що відомо
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
У центрі Харкова вибух. Удар "Шахедом, — йшлося у повідомленні о 20:45.
Через декілька хвилин Терехов поінформував про ще як мінімум два вибухи.
Окупанти завдали низки ударів, попередньо БПЛА типу «Шахед», по Шевченківському району Харкова. На цю хвилину — двоє постраждалих. Служби виїхали на місця влучання.
Ще один удар окупанти завдали по Холодногірському району Харкова.
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