Россия атаковала Харьков шахедами — есть пострадавшие

Вечером 29 марта в Харькове раздались несколько звуков взрывов. Враг атакует город шахедами.
Главные тезисы
- Россия совершила атаку на Харьков шахедами, в результате чего пострадали несколько человек.
- Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил инцидент и сообщил о ряде взрывов в городе.
- В результате российской атаки по Харькову были нанесены удары БПЛА типа «Шахед» по разным районам города.
Россия атаковала Харьков шахедами: что известно
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
В центре Харькова — взрыв. Удар "Шахедом, — говорилось в сообщении в 20:45.
Через несколько минут Терехов проинформировал о еще как минимум двух взрывах.
Оккупанты нанесли ряд ударов, предварительно БПЛА типа «Шахед», по Шевченковскому району Харькова. К этой минуте — двое пострадавших. Службы выехали на места попадания.
Еще один удар оккупанты нанесли по Холодногорскому району Харькова.
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