Россия атаковала Харьков шахедами — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Харьков шахедами — есть пострадавшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
шахеды
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Вечером 29 марта в Харькове раздались несколько звуков взрывов. Враг атакует город шахедами.

Главные тезисы

  • Россия совершила атаку на Харьков шахедами, в результате чего пострадали несколько человек.
  • Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил инцидент и сообщил о ряде взрывов в городе.
  • В результате российской атаки по Харькову были нанесены удары БПЛА типа «Шахед» по разным районам города.

Россия атаковала Харьков шахедами: что известно

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

В центре Харькова — взрыв. Удар "Шахедом, — говорилось в сообщении в 20:45.

Через несколько минут Терехов проинформировал о еще как минимум двух взрывах.

Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российской атаки пострадали.

Оккупанты нанесли ряд ударов, предварительно БПЛА типа «Шахед», по Шевченковскому району Харькова. К этой минуте — двое пострадавших. Службы выехали на места попадания.

Еще один удар оккупанты нанесли по Холодногорскому району Харькова.

К счастью, без пострадавших. Профильные службы выехали на место попадания.

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