Россия атаковала Харьков шахедами — есть пострадавшие

Вечером 29 марта в Харькове раздались несколько звуков взрывов. Враг атакует город шахедами.

Россия атаковала Харьков шахедами: что известно

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

В центре Харькова — взрыв. Удар "Шахедом, — говорилось в сообщении в 20:45.

Через несколько минут Терехов проинформировал о еще как минимум двух взрывах.

Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российской атаки пострадали. Поделиться

Оккупанты нанесли ряд ударов, предварительно БПЛА типа «Шахед», по Шевченковскому району Харькова. К этой минуте — двое пострадавших. Службы выехали на места попадания.

Еще один удар оккупанты нанесли по Холодногорскому району Харькова.