Масштабная атака России на Харьков и Одессу — возросло количество пострадавших

Ночью 1 марта российские оккупанты совершили массированную атаку дронов на Харьков, в результате которой по меньшей мере 12 гражданских были ранены, в том числе и двое детей. В Одессе известно об одном погибшем и трех пострадавших.

Атака РФ на Харьков и Одессу — какие последствия

В Харькове под массированный удар россиян попали три района города.

В Шевченковском произошло попадание БпЛА в арку у многоэтажного жилого дома. Острую реакцию на стресс испытала 6-летняя девочка.

Также враг попал по медицинскому учреждению в центре города. Пострадали четыре женщины — пациентки этого медучреждения.

В Киевском районе дрон атаковал двухэтажное коммерческое помещение. Повреждены многоквартирные дома, аптеки, кафе, магазины. Женщина испытала острую реакцию на стресс.

Мужчина и 6-летний мальчик получили ранения от стекла, еще один мужчина ударился головой при взрыве. Правоохранители также зафиксировали удар беспилотника по АЗС. Трем сотрудникам оказана медицинская помощь: им диагностировали острую реакцию на стресс. Поделиться

В Новобаварском районе дрон попал в частный жилой дом.

До трех человек возросло количество раненых из-за удара россиян по Одесской области вечером 28 февраля.

В результате атаки погиб 41-летний мужчина.