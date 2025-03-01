Масштабная атака России на Харьков и Одессу — возросло количество пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Масштабная атака России на Харьков и Одессу — возросло количество пострадавших

ОГП
Харьков
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Ночью 1 марта российские оккупанты совершили массированную атаку дронов на Харьков, в результате которой по меньшей мере 12 гражданских были ранены, в том числе и двое детей. В Одессе известно об одном погибшем и трех пострадавших.

Главные тезисы

  • Всего в Харькове и Одессе были ранены 15 гражданских жителей.
  • Силовики зафиксировали удары дронов по медицинским учреждениям и жилым домам, что привело к серьезному материальному ущербу и травмированию людей.

Атака РФ на Харьков и Одессу — какие последствия

В Харькове под массированный удар россиян попали три района города.

В Шевченковском произошло попадание БпЛА в арку у многоэтажного жилого дома. Острую реакцию на стресс испытала 6-летняя девочка.

Также враг попал по медицинскому учреждению в центре города. Пострадали четыре женщины — пациентки этого медучреждения.

В Киевском районе дрон атаковал двухэтажное коммерческое помещение. Повреждены многоквартирные дома, аптеки, кафе, магазины. Женщина испытала острую реакцию на стресс.

Мужчина и 6-летний мальчик получили ранения от стекла, еще один мужчина ударился головой при взрыве. Правоохранители также зафиксировали удар беспилотника по АЗС. Трем сотрудникам оказана медицинская помощь: им диагностировали острую реакцию на стресс.

В Новобаварском районе дрон попал в частный жилой дом.

До трех человек возросло количество раненых из-за удара россиян по Одесской области вечером 28 февраля.

В результате атаки погиб 41-летний мужчина.

ОГП сообщает, что загорелся одноэтажный частный дом, грузовые и легковые автомобили на территории предприятия, помещение спортивного учреждения.

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