Масштабная атака России на Харьков и Одессу — возросло количество пострадавших

Ночью 1 марта российские оккупанты совершили массированную атаку дронов на Харьков, в результате которой по меньшей мере 12 гражданских были ранены, в том числе и двое детей. В Одессе известно об одном погибшем и трех пострадавших.
Главные тезисы
- Всего в Харькове и Одессе были ранены 15 гражданских жителей.
- Силовики зафиксировали удары дронов по медицинским учреждениям и жилым домам, что привело к серьезному материальному ущербу и травмированию людей.
Атака РФ на Харьков и Одессу — какие последствия
В Харькове под массированный удар россиян попали три района города.
В Шевченковском произошло попадание БпЛА в арку у многоэтажного жилого дома. Острую реакцию на стресс испытала 6-летняя девочка.
Также враг попал по медицинскому учреждению в центре города. Пострадали четыре женщины — пациентки этого медучреждения.
В Киевском районе дрон атаковал двухэтажное коммерческое помещение. Повреждены многоквартирные дома, аптеки, кафе, магазины. Женщина испытала острую реакцию на стресс.
В Новобаварском районе дрон попал в частный жилой дом.
До трех человек возросло количество раненых из-за удара россиян по Одесской области вечером 28 февраля.
В результате атаки погиб 41-летний мужчина.
ОГП сообщает, что загорелся одноэтажный частный дом, грузовые и легковые автомобили на территории предприятия, помещение спортивного учреждения.
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