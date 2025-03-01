Силы ПВО уничтожили более 100 дронов во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили более 100 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В течение ночи российские захватчики совершали новое воздушное нападение на Украину 154 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Россия.

Главные тезисы

  • Пока негативных последствий атаки врага обнаружено не было.
  • Под новый удар России попали Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области.

Атака РФ на Украину 1 марта — что известно

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 51 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян. Также известно, что негативные последствия пока не зафиксированы.

На этот раз враг атаковал Харьковскую, Одесскую, Сумскую, Черниговскую, Черкасскую и Киевскую области.

Держим небо! Вместе — к победе! — отмечают защитники украинского неба.

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