Силы ПВО уничтожили более 100 дронов во время новой атаки РФ

В течение ночи российские захватчики совершали новое воздушное нападение на Украину 154 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Россия.
Главные тезисы
- Пока негативных последствий атаки врага обнаружено не было.
- Под новый удар России попали Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области.
Атака РФ на Украину 1 марта — что известно
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 51 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян. Также известно, что негативные последствия пока не зафиксированы.
На этот раз враг атаковал Харьковскую, Одесскую, Сумскую, Черниговскую, Черкасскую и Киевскую области.
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