Сили ППО знищили понад 100 дронів під час нової атаки РФ

Протягом ночі російські загарбники здійснювали новий повітряний напад на Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – Росія.
Головні тези:
- Наразі негативних наслідків атаки ворога виявлено не було.
- Під новий удар Росії потрапили Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.
Атака РФ на Україну 1 березня — що відомо
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений. Також відомо, що негативних наслідків наразі не зафіксовано.
Цього разу ворог атакував Харківщину, Одещину, Сумщину, Чернігівщину, Черкащину та Київщину.
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