Сили ППО знищили понад 100 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили понад 100 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Протягом ночі російські загарбники здійснювали новий повітряний напад на Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – Росія.

Головні тези:

  • Наразі негативних наслідків атаки ворога виявлено не було.
  • Під новий удар Росії потрапили Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

Атака РФ на Україну 1 березня — що відомо

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений. Також відомо, що негативних наслідків наразі не зафіксовано.

Цього разу ворог атакував Харківщину, Одещину, Сумщину, Чернігівщину, Черкащину та Київщину.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують захисники українського неба.

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