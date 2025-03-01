Сили ППО знищили понад 100 дронів під час нової атаки РФ

Протягом ночі російські загарбники здійснювали новий повітряний напад на Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – Росія.

Атака РФ на Україну 1 березня — що відомо

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Поширити

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений. Також відомо, що негативних наслідків наразі не зафіксовано.

Цього разу ворог атакував Харківщину, Одещину, Сумщину, Чернігівщину, Черкащину та Київщину.